Al rientro da L’Isola dei famosi 13, il sensitivo Craig Warwick ha accusato Franco Terlizzi di omofobia dichiarando ai microfoni di Verissimo e Domenica Live di essere stato definito ‘schifoso’ dal naufrago proprio per il suo orientamento sessuale. Una dichiarazione che ha lasciato perplessi ma che, almeno per il momento, non è stata documentata dalle telecamere del reality show di Canale 5.

‘Franco mi ha chiesto: sei gay?’ – ha raccontato Craig Warwick, spiegando come Terlizzi abbia reagito in malo modo alla sua dichiarazione di omosessualità – ‘Gli ho detto di sì e lui mi ha risposto: ‘Fai schifo, sei una persona schifosa’. Così, il sensitivo che ha dovuto lasciare L’Isola dei famosi 13 per motivi di salute, ha reso noto quanto avvenuto in Honduras tra lui e l’ex compagno di avventura, tornando a discutere sull’argomento sia durante un’intervista a Verissimo che in occasione della sua ospitata a Domenica Live del 25 febbraio 2018.

Isola 13, le rivelazioni di Craig Warwick su Franco Terlizzi

Ma lo scambio di battute omofobe tra Franco Terlizzi e Craig Warwick pare non si sia fermato e il naufrago – che è tra i nominati su L’Isola dei famosi – ha continuato ad inveire contro il sensitivo.

Secondo quanto riportato da Warwick, infatti, Terlizzi lo avrebbe definito ‘inglese schifoso’ in confidenza con Paolo e Rosa e gli avrebbe chiesto di non dormigli troppo vicino in tenda.

Un atteggiamento assai discutibile sul quale Craig ha tentato di ironizzare nel salotto di Silvia Toffanin: ‘Aveva paura che ci provassi con lui, ma io sto da anni con il mio Enzo, non lo lascio certo per Franco’.

L’ex naufrago, tuttavia, non ha nascosto il dispiacere per l’atteggiamento di Terlizzi e ha spiegato che tutte le conversazioni intercorse tra loro sono state documentate dalle telecamere.

Perché, allora, nessuno ne è venuto a conoscenza?

Il figlio di Franco Terlizzi sull’atteggiamento omofobo del padre

Le accuse di omofobia di Craig Warwick contro Franco Terlizzi hanno tenuto banco anche durante Domenica Live dove Vladimir Luxuria ha rivelato retroscena inediti sul ‘naufrago non vip’.

L’ex opinionista de L’Isola 13 ha raccontato di aver avuto una lunga conversazione con il figlio di Terlizzi che ha ammesso i problemi del padre nei confronti del mondo omosessuale.

Tutti, dunque, si sono chiesti come mai le telecamere del reality show di Canale 5 abbiano deciso di non mandare in onda queste dichiarazioni: censura o eccessiva tutela nei confronti di Franco?

Un altro uragano, oltre al canna-gate, potrebbe abbattersi su questa contestata edizione de L’Isola dei famosi…

