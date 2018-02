Tra Massimo Boldi e Christian De Sica il litigio è stata solo una messinscena: parola di ‘Cipollino’ a Domenica Live dove l’attore di Luino, ospite di Barbara D’Urso durante l’appuntamento del 25 febbraio 2018, ha annunciato che la coppia più amata dei cinepanettoni di Natale potrebbe tornare a lavorare insieme.

Il sodalizio artistico tra Massimo Boldi e Christian De Sica durato ben 25 anni, dunque, pare si sia solo momentaneamente interrotto e non per colpa di un litigio. La scelta del primo di intraprendere la carriera da ‘solista’ ha tenuto banco per diverso tempo sui vari rotocalchi e nelle trasmissioni televisive e, almeno finora, non si è mai conosciuto il vero motivo che avrebbe spinto la coppia a dividersi. Un debito insolubile, una frattura difficile da sistemare o uno scontro troppo acceso: tante ipotesi, ma nessuna verità…almeno fino alle ultime rivelazioni di Boldi nel salotto di Domenica Live.

Massimo Boldi: ‘Io e Christian De Sica ci siamo rivisti’

‘Tra me e Christian (De Sica, ndr) era tutto concordato’ – ha esordito Massimo Boldi dopo aver rivissuto i momenti storici dei suoi film di Natale con il collega – ‘Sono 15 anni che abbiamo giocato, siamo amici da sempre. Era tutto finto!’.

‘Secondo te’ – ha chiesto l’attore a Barbara D’Urso – ‘Posso litigare con Christian? E’ stato solamente il momento in cui sono rimasto vedovo che ho avuto un momento difficile della mia vita e non ho rinnovato il contratto con De Laurentiis perché volevo provare a fare il produttore’.

Così, dunque, Boldi ha motivato il suo allontanamento da De Sica e la scelta di tentare una carriera da ‘solista’, smentendo categoricamente la notizia sul litigio tra i due.

Il rapporto tra loro, tuttavia, pare essersi risanato anche grazie all’incontro in occasione del compleanno di Paolo Conticini al quale, entrambi invitati, si sono fatti rivedere a braccetto anche davanti alle telecamere.

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a lavorare insieme?

A conferma del rapporto ristabilito con De Sica, Massimo Boldi ha svelato che i due potrebbero tornare a lavorare insieme sul grande schermo.

‘Stiamo cercando un’idea, anche se è molto difficile’ – ha svelato a conclusione dell’intervista a Domenica Live e, incalzato da Barbara D’Urso, ‘Cipollino’ si è augurato di poter tornare a lavorare con Christian.

I fan della coppia dei cinepanettoni di Natale, dunque, possono tornare a sperare in una reunion: che tutto possa già avvenire il prossimo anno?

