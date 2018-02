Striscia la notizia ha svelato il nome del naufrago che ha confermato le tesi di Eva Henger: si tratta di Chiara Nasti che, in un fuori onda registrato durante una conversazione con Massimo Caroletti, ha dichiarato di aver visto Francesco Monte fumare marijuana insieme a Marco Ferri. Cosa accadrà, adesso, a L’Isola dei famosi 13 e come si evolverà la questione ‘canna-gate’?

La prova audio fornita da Striscia la notizia ad Alessia Marcuzzi, dunque, riprende una conversazione di Chiara Nasti durante la quale la ex naufraga del reality show di Canale 5 conferma quanto denunciato in diretta da Eva Henger nella seconda puntata de L’Isola dei famosi 2018. A confronto con Massimiliano Caroletti in un ristorante, e alla presenza di un terzo che ha registrato tutto, la giovane influencer ha spiegato di aver visto Francesco Monte fumare le canne, ma non è stato il solo: accanto a lui anche Marco Ferri che, fino ad adesso, non era stato coinvolto nella questione.

Leggi anche: Isola 13, Alessia Marcuzzi dopo il secondo Tapiro per il canna-gate: ‘Prenderò una posizione’

Chiara Nasti: ‘Francesco Monte fumava dalla mattina alla sera’

La naufraga, che si è ritirata dal reality show e che per regolamento, quindi, non è mai stata ospite de L’Isola 13, ha confermato la grande quantità di marijuana acquistata da Francesco Monte in Honduras e l’uso quotidiano che l’ex tronista ne ha fatto prima dell’arrivo in spiaggia.

‘Tutto il tempo, dalla mattina che si svegliava, fino alla sera’ – ha raccontato la blogger al marito di Eva Henger – ‘C’era Nadia (Rinaldi, ndr) che piangeva perché si svegliava tutta stonata’.

Le confessioni registrate di Chiara Nasti, dunque, smentirebbero anche le ultime dichiarazioni della Rinaldi a Domenica Live e a L’Isola dei famosi 13.

Leggi anche: Domenica Live, Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger: ‘Mai visto Francesco Monte fumare canne’

Chiara Nasti accusa Marco Ferri e la produzione de L’Isola 13

Ma il fuori onda reso noto da Striscia la notizia, ha gettato delle ombre anche su un altro concorrente del reality show – Marco Ferri – e sull’atteggiamento assunto dalla produzione nei confronti di Eva Henger.

‘Marco ha fumato appresso a lui’ – ha raccontato ancora Chiara Nasti, che ha svelato anche cosa è accaduto tra l’ungherese e la produzione quando è stato deciso di denunciare l’utilizzo di droghe leggere da parte di Francesco Monte.

Secondo quanto dichiarato nel fuori onda, infatti, sarebbe stato il capo degli autori a spingere Eva Henger a dire tutto in diretta tendendo, forse, un tranello alla concorrente.

La Nasti, inoltre, ha confermato che Monte avrebbe trasportato la marijuana nel pullman mettendo a rischio l’incolumità degli altri naufraghi – ‘Noi ci siamo fatti 40 minuti in macchina con questo pacchetto di erba così!’ – e che l’acquisto della stessa sarebbe avvenuto in albergo.

Dopo le prove audio rese pubbliche da Striscia la notizia, dunque, si attendono provvedimenti da parte di Mediaset e Magnolia: come andrà a finire?