Nuovo malore su L’Isola dei famosi 13: Elena Morali è stata sottoposto ad accertamenti medici dopo la prova per la scelta dei Peor e dei Mejor di questa settimana. La showgirl, appena rientrata dalla Isla Bonita dove ha trascorso dei giorni sereni con Simone Barbato, pare si sia sentita poco bene, ma c’è già chi sostiene che questo suo malessere sia dovuto al fatto che abbia la ‘coda di paglia’.

Durante il 31esimo giorno su L’Isola 13, Stefano De Martino ha richiamato i concorrenti per la prova settimanale al termine della quale Elena Morali si è allontanata dal gruppo. In tanti credevano che il suo atteggiamento fosse dovuto alla sconfitta della sua squadra – composta dalla stessa showgirl, dall’amica Francesca Cipriani e dal comico Simone Barbato – ma, al rientro in spiaggia, Bianca Atzei ha spiegato che la Morali si è sentita male e ha chiesto l’intervento dei medici per ulteriori accertamenti. Un malessere cui, però, la cantante non crede visto che, negli ultimi giorni, la Morali sta seminando zizzanie tra alcuni dei suoi compagni.

Elena Morali, scontro con Bianca Atzei prima del malore

Poco prima della prova settimanale, Elena Morali e Bianca Atzei hanno avuto un duro confronto dovuto ad alcune dichiarazioni che la cantante avrebbe rilasciato su Paola Di Benedetto.

La showgirl, che ha accolto le confessioni dell’amica tenendole ‘segrete’, ha notato un atteggiamento benevolo della Atzei nei confronti della ex Madre Natura di Ciao Darwin e le ha puntato il dito contro accusandola di aver architettato il tutto per non finire in nomination la prossima settimana.

‘Io sono una signora e non dirò nulla di quello che mi hai detto tu’ – ha detto Bianca a Elena, lasciando intendere che il suo giudizio sulla Di Benedetto fosse stato ben più cattivo e precisando di non aver mai speso parole negative nei confronti di Paola.

La Morali, però, ha riferito quanto detto dalla Atzei alla Di Benedetto, seminando in lei il dubbio di essere vittima di una vera e propria strega.

Da quale parte, dunque, pende la verità e chi ha parlato male di chi?

Bianca Atzei: ‘Elena Morali si è sentita male perché ha la coda di paglia’

Poco dopo la discussione, i naufraghi de L’Isola dei famosi sono stati convocati per la prova settimanale dalla quale Elena Morali, Simone Barbato e Francesca Cipriani sono usciti sconfitti.

Al rientro in spiaggia, però, tra il gruppo di naufraghi coinvolti nella gara era assente proprio la Morali che, come spiegato dalla Atzei, si era sentita male e aveva chiesto l’intervento dei medici.

‘Elena Morali si è sentita male perché ha la coda di paglia e non sta bene con se stessa’ – ha confidato Bianca a Paola, raccontandole cosa le due si erano dette poco prima di raggiungere Stefano De Martino per la prova settimanale.

‘Io ho la coscienza a posto’ – ha continuato a sostenere la Atzei in confessionale, lasciando intendere che la Morali sia una delle concorrenti più strateghe di questa 13esima edizione de L’Isola dei famosi.