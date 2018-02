Grandi novità nella vita privata – e non solo – di Lorenzo Flaherty: lui e la moglie Roberta Floris vorrebbero un altro figlio. Tornato sul piccolo schermo con la fiction di Canale 5, Furore 2, dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello VIP 2, l’attore sembra essere pronto per diventare papà per la terza volta.

‘Io e mia moglie Roberta Floris stiamo provando ad avere un altro figlio’ – ha raccontato Lorenzo Flaherty in una intervista concessa al settimanale Spy in edicola il 23 febbraio 2018 – ‘Mi piacerebbe una femminuccia, ma lei vorrebbe un maschietto’. Insomma, marito e moglie sembrano essere decisi sul da farsi, ma pare abbiano desideri contrastanti. Flaherty, tuttavia, ha già due figli: Emilio, nato nel 2015 dal matrimonio con la Floris, e Andrea, avuto nel 1994 dalla prima moglie Alessandra Laudadio.

Leggi anche: GF VIP 2, Cristiano Malgioglio bacia Lorenzo Flaherty in segno di pace

Lorenzo Flaherty, i progetti familiari e l’amicizia con Daniele Bossari

Gli impegni privati di Lorenzo Flaherty, però, non si limiteranno alla ricerca di un altro figlio con la moglie Roberta.

Come svelato durante la terza puntata de L’Isola dei famosi 2018 – di cui è stato ospite per la presentazione della fiction Furore 2 – Flaherty sarà anche testimone di nozze di Daniele Bossari.

Tra l’attore e il conduttore, entrambi concorrenti del Grande Fratello VIP 2, è nata una grande amicizia che Flaherty definisce ‘un rapporto particolare’, talmente tanto da unirli in uno dei momenti più importanti della vita di Bossari e della futura moglie Filippa Lagerback.

Leggi anche: Lorenzo Flaherty testimone di nozze di Daniele Bossari

Lorenzo Flaherty tra tv e teatro dopo il Grande Fratello VIP 2

Il GF VIP 2, inoltre, ha permesso a Flaherty di rimettersi in gioco – ‘Mi sento come un giocatore che, dopo una trasferta, torna a giocare sul suo campo – e di immergersi negli impegni professionali, sul piccolo schermo e a teatro.

L’attore, infatti, è uno dei protagonisti della fiction Furore 2 in onda su Canale 5 e in cui interpreta il ruolo del banchiere Dotti.

‘Un uomo senza scrupoli, un calcolatore che sa come fare cascare le donne ai suoi piedi e usarle per il proprio tornaconto’ – ha spiegato Flaherty – ‘Trasmette fiducia, ma in realtà cerca di attirare le persone nella sua ragnatale per manovrarle’.

Oltre agli impegni televisivi – ‘Tornerò davanti alle telecamere per un bellissimo progetto per Mediaset, che stiamo definendo in questi giorni’ – rivedremo l’attore a teatro con uno spettacolo sul femminicidio.