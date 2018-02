Non c’è pace a L’Isola dei Famosi 2018: Eva Henger, per nulla rasserenata dal comunicato stampa di Magnolia (la società produttrice del reality) secondo cui, dopo aver esaminato il materiale video e sentito il personale presente in Honduras, non sarebbe emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe da parte di uno o più concorrenti, è tornata a parlare del canna-gate dell’Isola dichiarando di non capire come mai Francesco Monte sia difeso così tanto nei salotti televisivi, e rivelando soprattutto terribili minacce di morte rivolte a lei e a sua figlia Jennifer di 8 anni, nata dal matrimonio con Massimiliano Caroletti.

‘Quando sono rientrata in Italia non avevo idea che il mio attacco a Francesco Monte avesse suscitato un simile odio nei miei confronti’, ha spiegato Eva Henger in un’intervista al settimanale Nuovo, ‘E così ho accettato il consiglio di farmi accompagnare da due guardie del corpo durante i miei spostamenti, per evitare di imbattermi magari in qualche matto che avrebbe potuto passare dagli attacchi virtuali a quelli reali’.

Attacchi virtuali? Proprio così, e se non ci credete fate un giretto sui profili social di Eva e della figlia Mercedesz Henger (avuta dal primo marito Riccardo Schicchi), la prima a denunciare le minacce contro la sua famiglia e in particolare, incredibile ma vero, contro la sorellina di 8 anni, da parte di sedicenti fan di Francesco Monte. ‘Ho letto frasi agghiaccianti’, ha confermato la Henger, ‘Del tipo ‘Ti taglio la gola’, ‘Ti do una coltellata’, anche con riferimenti alla mia bambina’.

Le minacce di morte rappresentano senz’altro l’aspetto più inquietante della vicenda, ma ad Eva Henger continuano a non andare giù pure altre cose: per esempio il mancato supporto da parte degli altri ‘naufraghi’, a cominciare da Nadia Rinaldi (nonostante l’audio di un fuori onda di Striscia la Notizia lascerebbe supporre che anche lei abbia assistito alla scena ‘incriminata’), e l’atteggiamento degli opinionisti televisivi che sembrano essersi schierati tutti a favore di Monte. ‘Nadia ha visto tutto e si è anche lamentata per quello che accadeva’, ha detto Eva a Nuovo, ‘Mi piacerebbe chiarire la questione con lei perché l’ho sempre considerata una donna molto sincera. E poi non capisco il motivo per cui tanti opinionisti difendono a spada tratta Francesco Monte nei salotti televisivi’.