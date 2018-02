Isola 13, malore per Bianca Atzei: dopo gli accertamenti medici, torna tra i Mejor

Malore per Bianca Atzei su L'Isola dei famosi 13: la cantante si è sentita male a causa di alcuni problemi alla schiena che hanno richiesto l'intervento dei medici. Portata via dalla spiaggia dei Mejor e tenuta sotto osservazione per alcune ore, la cantante è rientrata in gioco 'rigenerata'.

da Luana Rosato, il