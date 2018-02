E’ stata una delle protagoniste più discusse di Temptation Island 4 e, oggi, Francesca Baroni confessa di ricevere centinaia di minacce di morte a causa del comportamento assunto durante il reality show. Fidanzata con Ruben Invernizzi, la giovane spiega quanto e come la sua vita sia cambiata dopo la popolarità raggiunta grazie al programma di Maria De Filippi.

‘Dopo la mia partecipazione a Temptation Island ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte’ – ha confessato Francesca Baroni in un’intervista al settimanale Oggi, svelando come molta gente del suo paese abbia reagito alla partecipazione al programma e al comportamento assunto nei confronti del fidanzato Ruben. Presa di mira per aver considerato il compagno ‘un pollo’ e averlo denigrato durante tutta la partecipazione al reality show di Canale 5, Francesca ne ha pagato le conseguenze al rientro a casa.

Francesca Baroni: ‘Chi mi minaccia sa dove abito’

Telefonate anonime, messaggi di minacce, insulti e derisioni continue: Francesca Baroni ha dovuto affrontare tutto questo non appena le telecamere di Temptation Isand 4 si sono spente.

La vita quotidiana di una 20enne, quindi, si è trasformata in un vero e proprio incubo che ha spinto la fidanzata di Ruben Invernizzi a denunciare tutto alle Forze dell’Ordine.

Eppure, pare che la situazione non sia cambiata e che la Baroni continui a vivere circondata da offese e umiliazioni continue e dalla paura, perché coloro che la minacciano conoscono anche dove abita.

Francesca Baroni: ‘Ruben Invernizzi mi dà forza’

L’ancora di salvezza per Francesca Baroni è stato proprio il fidanzato Ruben Invernizzi dal quale si separò per un breve periodo al termine di Temptation Island 4.

La loro permanenza nel villaggio di Canale 5 fu più breve di quella degli altri concorrenti proprio perché il ragazzo, stanco delle continue lamentele e accuse da parte della compagna, decise di incontrarla per lasciarla in modo definitivo prima del termine previsto.

La reazione della Baroni fu del tutto inaspettata: nonostante lo avesse più volte umiliato chiamandolo ‘pollo’, lo supplicò di tornare con lei non riuscendo, tuttavia, a fargli cambiare idea.

Solo a distanza di settimane, Ruben decise di concederle una seconda possibilità e, ad oggi, è proprio lui che continua a stare vicino alla sua fidanzata dandole forza e coraggio.

‘Mi è sempre vicino e mi dà forza: senza di lui non so come farei’ – ha concluso la Baroni, innamoratissima di Invernizzi.