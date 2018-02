Il gossip intorno a Teo Mammucari e Thais Wiggers impazza: sono tornati insieme? Avvistati in atteggiamenti complici per le strade della Capitale, il conduttore e l’ex velina di Striscia la notizia hanno fatto immediatamente chiacchierare i rotocalchi rosa. Se lui, però, risulta essere single, lei pare sia ancora legata all’ex inviato de Le Iene Paul Baccaglini.

A lanciare lo scoop sul possibile ritorno di fiamma tra Teo Mammucari e Thais Wiggers è il settimanale Diva e Donna che ha paparazzato i due insieme durante una passeggiata. La coppia, che si è lasciata nel 2010 dopo tre anni d’amore e la nascita di una bambina, non ha nascosto la complicità che ancora li lega e che ha fatto nascere la curiosità intorno al loro rapporto. Teo e Thais, infatti, sono stati seguiti per le strade di Roma e poi sono entrati in un negozio dove Mammucari ha regalato una costosissima borsa alla sua ex compagna.

Thais Wiggers, il regalo di Teo Mammucari

La ex velina di Striscia la notizia, poi, ha postato su Instagram uno scatto insieme al regalo di Teo Mammucari: ‘Quando ti fanno un regalo che ti rende davvero felice!!’.

Sembra, dunque, che il conduttore conosca ancora molto bene i gusti della sua ex compagna e sappia come renderla felice.

Eppure, i due, che si sono lasciati nel lontano 2010, non riuscirono a salvare la loro unione nonostante la nascita della figlia Julia.

In una vecchia intervista, Thais aveva spiegato che i caratteri opposti li avevano allontanati e separati in modo definitivo, ma tra i due i rapporti erano rimasti ottimi proprio per il bene della piccola.

Thais Wiggers insieme a Teo Mammucari: che fine ha fatto Paul Baccaglini?

Intanto, mentre impazza il gossip sul presunto ritorno di fiamma tra Thais Wiggers e Teo Mammucari, cresce la curiosità sul compagno della ex velina, Paul Baccaglini.

I due, infatti, sono fidanzati dal 2010 e dopo sette anni d’amore sembrava fossero molto felici insieme.

Le foto che ritraggono la Wiggers con l’ex compagno Mammucari, però, hanno fatto ipotizzare la fine della relazione con Baccaglini: sarà davvero così o l’ex coppia è semplicemente legata da una profonda amicizia?