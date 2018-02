Se non c’è stato abbastanza tempo per parlare di angeli con Craig Warwick su L’Isola 13, Giucas Casella si è ritagliato un momento di ‘magia’ ipnotizzando Francesca Cipriani durante la quinta puntata del reality show di Canale 5. L’illusionista è stato messo alla prova e, anche questa volta, non ha fallito riuscendo a ‘spegnere’ le paure della naufraga e riuscendo a farla buttare dall’elicottero.

Dopo l’attacco di panico della prima puntata, si pensava che Francesca Cipriani non potesse superare il terrore dell’altezza e, invece, ipnotizzata da Giucas Casella è riuscita nell’impresa permettendo a tutti i compagni de L’Isola 13 di guadagnarsi una lauta ricompensa: pizza per tutti! Nessuno si aspettava che l’illusionista potesse riuscire nella prova cui Alessia Marcuzzi ha deciso di sottoporlo e, nonostante lo scetticismo generale, Giucas ha addormentato Francesca che, tranquillizzata dalle sue parole, si è accomodata sull’elicottero e si è gettata in mare senza opporre resistenza.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani nel panico: ‘Non voglio morire’

Giucas ti ha inviato un Poke #Isola pic.twitter.com/4nMT0mCb9F — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 20, 2018

Francesca Cipriani bacia Giucas Casella

Il volo in mare di Francesca Cipriani ha creato un clima da stadio all’interno della Palapa dove tutti gli altri concorrenti tifavano per Giucas e la naufraga, consapevoli di potersi aggiudicare una pizza a testa se la prova fosse riuscita.

Rientrati, quindi, i due sono stati accolti dal boato degli altri compagni de L’Isola 13, mentre la Cipriani è apparsa particolarmente su di giri.

Eccitata ed entusiasta per aver superato la sua paura grazie all’ipnosi di Giucas Casella, si è lanciata sull’amico per dargli un bacio a stampo…e poi un altro e un altro ancora fino ad abbracciarlo talmente tanto forte da gettarlo per terra.

Intanto, Mara Venier e Daniele Bossari osservavano allibiti la scena dagli studi Mediaset, inconsapevoli della triste notizia che Alessia Marcuzzi avrebbe dato a Giucas di lì a poco.

Leggi anche: Francesca Cipriani molestata, la madre svela: ‘Aveva 19 anni ed era al lavoro’

Giucas Casella costretto a lasciare L’Isola 13 per motivi di salute

Vedendolo sotterrato dalle forme della Cipriani, la conduttrice de L’Isola dei famosi 13 ha richiamato l’attenzione di Giucas per dargli una notizia.

In seguito ad alcuni accertamenti e a delle lastre eseguite per una caduta del naufrago, il medico di Magnolia – casa produttrice del reality show – ha invitato il concorrente e rientrare in Italia perché bisognoso di riposo.

La notizia non è stata accolta con felicità da parte di Casella che ha chiesto di poter ugualmente rimanere in Honduras dove ‘si sente un vero leone!’.

Nulla da fare, però, per il naufrago: Giucas è stato costretto a lasciare L’Isola dei famosi 13 riuscendo a strappare, però, una promessa ad Alessia Marcuzzi.

Se, facendo delle ulteriori lastre, i medici gli dovessero dare il via per il rientro in Honduras, lui potrà tornare a far parte dei concorrenti del gioco.

Per il momento, dunque, Casella risulta sospeso da L’Isola 13.