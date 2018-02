Si intitola ‘Harry e Meghan: A Royal Romance’ il film incentrato sul matrimonio reale tra il principe d’Inghilterra e la futura moglie. Secondo le anticipazioni, il tv movie sarà trasmesso in concomitanza con le celebrazioni il prossimo 19 maggio 2018 e vedrà coinvolti due attori molto simili ai veri protagonisti di questa favola d’amore.

Realizzato dal regista Menhaj Huda, le riprese del film ‘Harry e Meghan: A Royal Romance’ sono iniziate solo alcuni giorni fa e, come rivelato dal settimanale Chi, verranno girate tra Los Angeles e Vancouver. Per il direttore di questo tv movie non si tratta della prima esperienza con la famiglia Reale: Huda, infatti, si è già occupato delle vicende riguardanti la casata d’Inghilterra dirigendo alcuni degli episodi della serie ‘The Royals’. Il film sul principe Harry e Meghan Markle, inoltre, è prodotto dal canale tv americano Lifetime che si è già occupato della pellicola incentrata su William e Kate nel 2011.

Chi sono gli attori del film ‘Harry e Meghan: A Royal Romance’?

Ansa – L’attore Murray Fraser nel ruolo del principe e Parisa Fitz-Henley nel ruolo di Meghan

Come documentato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, gli attori scelti per interpretare il principe Harry e la futura moglie Meghan Markle sono quasi sconosciuti in Italia, ma molto simili ai veri protagonisti di questa storia d’amore.

Murray Fraser nei panni del principe Harry

Harry d’Inghilterrà verrà interpretato da Murray Fraser, attore 23enne di origini scozzesi che solo due anni fa ha concluso gli studi presso la London Academy of Music and Dramatic Art.

Il curriculum di Fraser, dunque, non è molto ampio e tra i suoi lavori troviamo il ruolo di PC Jason Kenny in The Loch, e due apparizioni nelle serie Victoria e The King over the Water.

Parisa Fitz-Henley nei panni di Meghan Markle

Accanto al giovane attore che vestirà i panni del principe Harry, ci sarà Parisa Fitz-Henley che interpreterà il ruolo di Meghan Markle.

Classe 1977, l’attrice ha già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico americano per serie televisive di successo come Jessica Jones e Luke Cage.

Metà americana e metà giamaicana, Parisa Fitz-Henley mostra una forte somiglianza con Meghan Markle.

La storia d’amore tra il principe Harry e Meghan Markle

La storia del principe Harry e di Meghan Markle, dunque, non poteva sfuggire alla fantasia degli sceneggiatori che, sin dall’annuncio del fidanzamento ufficiale, sono andati alla ricerca di informazioni più approfondite sulla coppia.

Così, ‘Harry e Meghan: A Royal Romance’, racconterà le tappe della love story della famiglia reale: dal primo incontro nel luglio del 2016 fino al fidanzamento e all’ingresso della Markle a palazzo.

La messa in onda del tv movie per l’America non poteva che avvenire nello stesso giorno del matrimonio reale, il 19 maggio 2018.

