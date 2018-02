Dopo rumors ricorrenti, è stato confermato il ritorno del Grande Fratello 15 con l’annuncio della data di inizio del reality show e nuove indiscrezioni sui concorrenti che popoleranno la Casa di Canale 5. In attesa di conoscere il nome del conduttore – o, più probabile, conduttrice – che guiderà la versione nip del GF, dunque, scopriamo quali saranno le novità riguardanti il programma.

E’ stata Publitalia a svelare in anteprima quando inizia il Grande Fratello 15 fissando la data al 16 aprile 2018, una settimana dopo la fine de L’Isola dei famosi 13. La produzione del reality show di Canale 5, inoltre, ha aperto i casting per la selezione dei concorrenti di questa edizione, ma a riguardo pare ci siano delle importanti novità. Come svelato dal settimanale Chi, infatti, la Casa più spiata di Italia sarà popolata da ex concorrenti delle passate edizioni e personaggi non famosi scelti durante le selezioni itineranti in tutto il Paese.

Grande Fratello 15, continuano i casting in tutta Italia

L’occhio del Grande Fratello, dunque, si riaccenderà dalla prossima primavera e sarà pronto a spiare cosa accade oltre la Porta Rossa scatenando gossip, liti e discussioni sui protagonisti di questa 15esima edizione.

Assente dal piccolo schermo da ben due anni, l’ultima stagione del GF era stata vinta da Federica Lepanto: chi prenderà, quindi, il suo posto nel reality show?

I casting itineranti in tutta Italia, partiti già a gennaio, continueranno dal 22 febbraio e si concluderanno il 31 marzo 2018 toccando le principali città: Torino, Livorno, Roma, ma anche le province di Lecce, Napoli, Catania e Roma.

Tutti gli aspiranti concorrenti, quindi, potranno presentarsi ai provini o inviare il proprio video-provino seguendo le indicazioni del sito ufficiale.

Grande Fratello 15, concorrenti: ex protagonisti e ‘nip’?

L’ultima novità – succulenta – sulla 15esima edizione del Grande Fratello riguarda il cast: secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sarà composto da ex concorrenti e ‘not important people’.

Un gruppo misto di inquilini, dunque, potrebbe popolare la Casa di Canale 5 tra volti già noti ai fan del reality show ed altri personaggi ancora sconosciuti al mondo dello spettacolo.

Ma chi potrebbe tornare a vivere tra le mura del GF da aprile 2018? Potrebbero essere proprio alcuni concorrenti che hanno avuto vita breve tra le mura della Casa a farvi nuovamente ingresso o, forse, alcuni dei vincitori più amati delle passate stagioni.