Nuovo appassionante capitolo della lunghissima telenovela che vede coinvolti Al Bano, Loredana Lecciso e la ‘terza incomoda’ Romina Power: il cantante pugliese e la sua bionda compagna sono stati avvistati nuovamente insieme a Milano, dopo circa due mesi di lontananza. In particolare Loredana ha raggiunto Al Bano in un hotel del capoluogo lombardo, probabilmente per cercare un chiarimento dopo le recenti incomprensioni. La circostanza segna indubbiamente un punto a favore della Lecciso, che negli ultimi tempi era stata soverchiata dalla grande personalità di Romina Power uscendo con le ossa rotte dal confronto a distanza.

L’incontro ‘segreto’ tra Al Bano e Loredana Lecciso è stato scoperto dal settimanale Spy: ‘È stata Loredana a raggiungere Al Bano’, si legge sul nuovo numero della rivista, ‘Che è reduce da un tour in Australia dove ha portato anche i figli avuti da lei, Jasmine e Bido, lo scorso lunedì sera. L’incontro aveva come scopo quello di chiarirsi e rasserenare gli animi dopo la bufera dei mesi scorsi’.

Come sicuramente ricorderete, Loredana Lecciso aveva lasciato la casa di Cellino San Marco poco prima di Natale, stanca delle continue provocazioni di Romina Power e soprattutto dell’indecisione di Al Bano nel voler prendere una posizione sulla vicenda (la Lecciso si aspettava che il cantante zittisse pubblicamente l’ex moglie, cosa che però lui si è ben guardato dal fare). La goccia che aveva fatto traboccare il vaso erano state le foto in stile ‘viaggio di nozze’ di Al Bano e Romina durante un tour in Germania all’inizio di dicembre, pubblicate dalla Power sul suo profilo Instagram con tanto di cuoricini.

Essendosi sentita (per l’ennesima volta) umiliata, Loredana Lecciso aveva deciso di mettere Al Bano alle strette, abbandonando la casa di Cellino e trovando rifugio da suo fratello che vive a Pavia, dove ha trascorso le festività natalizie e dove si è in pratica trattenuta fino a questi giorni. Insomma, per la serie: ‘guarda che faccio sul serio’.

Al Bano ha reagito alla ‘fuga’ della compagna sempre alla sua maniera, continuando a non prendere una posizione netta sulla questione ma limitandosi a lanciare messaggi talvolta sibillini (‘Se Loredana è ancora la mia donna? Io non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene’) e altre volte decisamente più distensivi (‘Sono un uomo di pace’). Evidentemente, però, in queste ultime settimane le ‘diplomazie’ devono aver lavorato sotto traccia, favorendo l’incontro al vertice (diciamo così…) tra Loredana Lecciso e Al Bano nell’albergo milanese.

Cosa si siano detti o cosa abbiano fatto non è dato saperlo, ma i rumors parlano di un clima molto disteso tra i due. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.