Sarà Michelle Hunziker la conduttrice di Scommettiamo che…?: dalla prossima primavera, Canale 5 riproporrà uno degli show cult degli anni Novanta affidando – secondo le ultime indiscrezioni – il timone della trasmissione unicamente alla svizzera, regina del Festival di Sanremo 2018.

Da aprile, dunque, Michelle Hunziker ritornerà sulle reti Mediaset per condurre Scommettiamo che…?: si conferma, così, l’ascesa della svizzera che è stata consacrata nell’olimpo dei ‘cavalli di razza’ delle reti del Biscione dopo la performance al Teatro Ariston. ‘[…] Al Festival di Sanremo ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco’ – ha spiegato Stefano Orsucci, capo dei contenuti della casa di produzione Magnolia, in una intervista a Il Messaggero – ‘E poi ha già fatto questo programma in Germania ed è una garanzia’. Per il momento, inoltre, pare che la Hunziker si sia proposta come unica conduttrice dello show.

Leggi anche: Le Iene, Michelle Hunziker: ‘A Sanremo 2018 il momento più bello quello dedicato alle donne’

Scommettiamo che…?, Michelle Hunziker affiancata da un inviato

Viste le indubbie qualità nel ruolo di conduttrice, infatti, Michelle Hunziker si è proposta per prendere il timone di Scommettiamo che…? in solitaria.

Una scelta che, se fosse confermata, rappresenterebbe una piccola novità per Canale 5 e tutte le reti Mediaset dove le donne che presentano da sole dei programmi televisivi sono pochissime.

‘Lei vuole farlo da sola, ma c’è un dibattito in corso’ – ha spiegato Orsucci, svelando che la conduttrice sarà affiancata da un inviato.

‘Sarebbe una bella scommessa per una produzione che va in onda in prime time in una serata così importante’ – ha commentato il rappresentante di Magnolia, riconoscendo che ‘non ci sono molte donne duttili che reggono il palco da sole in Italia, a parte Antonella Clerici. Questo non è un paese televisivo per donne’.

Leggi anche: Sanremo 2018, Michelle Hunziker commossa in conferenza stampa: i complimenti di Baglioni

Scommettiamo che…?: come si svolgerà lo show di Canale 5

Scommettiamo che…?, dunque, ripartirà su Canale 5 da aprile 2018 e occuperà la prima serata del venerdì.

Riproposizione del programma cult degli anni Novanta condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, la trasmissione non avrà lo stesso titolo di quella passata.

‘Il nome del programma sarà una cosa come Ci puoi scommettere, Scommettiamo che lo fa’ – ha dichiarato Orsucci – ‘Non c’ è ancora il titolo definitivo perché Scommettiamo che è un titolo registrato dalla Rai’.

Il format, però, resta pressoché simile a quello lanciato dalla rete avversaria: ‘Ci sono i concorrenti che sostengono di poter realizzare una prova spettacolare […] Se perdono la scommessa, hanno una punizione’.