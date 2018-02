Jovanotti ha svelato su Instagram il cambiamento di Marco Mengoni, ma il look 2018 del cantante di Come Neve sta dividendo i fan, rimasti sinceramente spiazzati dal suo nuovo aspetto. Ospite del backstage di Jova prima di una delle date milanesi del tour Lorenzo Live 2018, Mengoni è apparso infatti assai diverso dalle ultime uscite: capelli rasati quasi a zero, che rivelano una stempiatura di non poco conto, e un terribile piercing al naso a forma di anello, utilissimo per appenderci qualcosa. E poi, per completare l’opera, degli occhialoni da vista che saranno sicuramente di gran marca ma gli stanno piuttosto male.

Specifichiamo subito che stiamo scherzando e che il buon Marco Mengoni è ovviamente liberissimo di conciarsi come preferisce. Ciò non toglie che anche molti fan siano rimasti perplessi dal suo nuovo look, basta leggere i commenti alla foto postata da Jovanotti. Ecco qualche esempio: ‘Noooo, ma i capelli di Mengoni che fine hanno fatto?’, ‘Marco togli quel piercing al naso!’, ‘Ma Mengoni è diventato un tossico?’, ‘Le mucche portano gli anelli al naso’, ‘Ma come si è imbruttito’, ‘Marco, che hai combinato ai capelli?’, ‘Stentavo a riconoscerlo’ e così via.

Allo stesso tempo bisogna dire che non mancano i complimenti a Marco Mengoni: il look 2018 con capelli rasati e anello al naso non ha raccolto infatti solo critiche ma anche pareri entusiastici, ben sintetizzati dal commento ‘Quanta figaggine in una sola foto’ rivolto anche a Jovanotti.

E a voi piace il nuovo look di Marco Mengoni?

Intanto che ci pensate vi diciamo che il cantante di Ronciglione ha appena ottenuto l’ennesimo disco di platino della sua carriera per il duetto con Giorgia sul brano Come Neve, ottimo viatico di un 2018 che dovrebbe vedere l’uscita del nuovo album di Marco Mengoni, a quasi tre anni di distanza dal precedente Le Rose Che Non Ho. Nel frattempo Mengoni ha partecipato alla celebre sfilata di Carnevale della sua città d’origine, riuscendo nell’impresa di farlo in assoluto incognito, ben coperto da una maschera dorata. Solo in seguito si è saputo che tra i gruppi sfilanti c’era anche lui: della sua presenza erano infatti a conoscenza solo i genitori, che vivono tutt’ora a Ronciglione, e pochi amici fidati.