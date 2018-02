L’Isola dei Famosi 13, Amaurys Perez in lacrime: ‘Questa situazione mi sta distruggendo’

Lo sconforto assale anche il muscoloso Amaurys Perez, in lacrime a L'Isola dei Famosi 2018: il pallanuotista sarebbe, infatti, distrutto dalla situazione per via della lontananza dai figli e dalla moglie. Che possa, presto, abbandonare l'Honduras come accaduto con altri tre concorrenti?

da Giorgia Piombo, il