Striscia la notizia continua ad indagare sul ‘canna-gate’ de L’Isola 13 dopo l’intervista di Nadia Rinaldi a Domenica Live. In un fuori onda, infatti, l’attrice romana si è ‘tradita’ non smentendo in modo categorico le dichiarazioni di Eva Henger in merito all’uso di marijuana da parte di Francesco Monte in Honduras.

Tanti telespettatori, infatti, hanno segnalato al tg satirico di Canale 5 uno stralcio di fuori onda tra Nadia Rinaldi e Eva Henger durante l’intervista doppia a Domenica Live. Striscia la notizia, ovviamente, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di indagare e la scoperta che è emersa da ciò che le due ex naufraghe si sono dette a telecamere spente, potrebbe cambiare radicalmente la posizione della Henger, ma anche quella della Rinaldi e dello stesso Francesco Monte.

Leggi anche: Domenica Live, Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger: ‘Mai visto Francesco Monte fumare canne’

Nadia Rinaldi: ‘Francesco Monte poteva fumare quello che voleva’

Durante una pubblicità di Domenica Live, Nadia Rinaldi ed Eva Henger hanno avuto modo di confrontarsi riguardo al ‘canna-gate’ de L’Isola 13.

L’attrice romana, che a microfoni accesi ha dichiarato di non aver mai visto Francesco Monte acquistare della marijuana o fumare canne, si è ‘tradita’ ed è stata prontamente smascherata da Striscia la notizia.

‘Non posso dire di aver visto’ – ha spiegato la Rinaldi, mentre la Henger continuava a sostenere la sua tesi – ‘Nadia, lo sai che hanno fumato le canne perché lo sapevamo tutti!’.

Davanti a questa affermazione, la romana ha spalancato gli occhi e allargato le braccia esordendo con una affermazione che potrebbe dare ragione all’ungherese.

‘Eravamo tutti lì fuori che ci rompevamo le p****! Lui (Francesco Monte, ndr) si poteva fumare quello che gli pareva! Non sono io che devo andare a sindacare!’.

Una sorta di piccola ammissione da parte della Rinaldi che, però, ha fatto arrabbiare la Henger: ‘Così mi stai mettendo nella mer**!’.

Leggi anche: Striscia la notizia, Eva Henger fuori onda: ‘Francesco Monte? Lo dovevano arrestare’

Nadia Rinaldi a Eva Henger: ‘Non ci devi mettere in mezzo’

Chiarita la sua posizione in merito, Nadia Rinaldi ha chiesto a Eva Henger di proseguire sulla sua strada evitando di coinvolgere nella questione anche gli altri concorrenti de L’Isola 13.

‘Lui (Francesco Monte, ndr) ce l’aveva già pronta, non lo so cosa ci aveva messo dentro’ – ha continuato la romana che, messa alle strette dalla Henger che le ha ricordato un episodio preciso in villa durante il quale l’ex tronista ha offerto da fumare a tutti, ha tentato di chiudere il confronto – ‘Quando ci sono questi discorsi, io ne sto fuori!’.

Il ‘detto, non detto’ della Rinaldi smascherato da Striscia la notizia, dunque, sembrerebbe confermare – almeno in parte – le tesi della Henger.

Ma dove si nasconde la verità e, soprattutto, chi la racconta?