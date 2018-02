E’ sbocciato l’amore tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez? I due potrebbero essersi fidanzati dopo il GF Vip 2, in quanto avvistati in atteggiamenti intimi in un locale di Milano. Nonostante le smentite da entrambi le parti, gli ex concorrenti del reality show di Canale 5 potrebbero essersi riavvicinati parecchio, rivedendosi e, probabilmente, diventando protagonisti di una storia d’amore parzialmente cominciata al Grande Fratello Vip 2018.

Che Aida Yespica e Jeremias Rodriguez si siano, dunque, fidanzati? A seguito dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, la modella venezuelana ha lasciato Geppy Lama, già innervosito nel corso del reality show per via di alcune attenzioni di Jeremias rivolte alla sua (ormai ex) fidanzata. Il rapporto creatosi tra il fratello di Belén e la Yespica era, infatti, diventato protagonista nel corso del programma di Canale 5 nonostante sembrasse non ci fosse seguito…

Leggi anche: Jeremias Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2: ‘Non posso dire di non aver finto’

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica insieme a Milano: è amore?

La complicità era già nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 ma il loro rapporto sembra essere proseguito anche fuori le mura di Cinecittà.

Ora, Aida Yespica ha lasciato il compagno Geppy mentre Jeremias sembrerebbe essere tornato single dopo un breve periodo accanto a Sara Battisti, storica fidanzata.

Dopo questi risvolti sentimentali, i due ex protagonisti del reality show di Canale 5 si sono rivisti a Milano e le ultime indiscrezioni parlerebbero addirittura di una storia d’amore.

Gli atteggiamenti intimi di Jeremias e Aida immortalati da alcuni curiosi ‘milanesi’ farebbero intendere, infatti, che i due si siano fidanzati o più probabilmente che i due abbiano iniziato a frequentarsi seriamente.

Leggi anche: Aida Yespica e Giuseppe Lama si sono lasciati: ‘Voglio pensare che mi sono salvata’

Jeremias e Aida smentiscono la storia d’amore: si sono incontrati per caso

A smentire le innumerevoli indiscrezioni e gossip scagliatisi negli ultimi giorni in merito alla presunta storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Aida Yespica sono stati i diretti interessati sulle proprie pagine Instagram.

Secondo quanto letto online, Jeremias e Aida si sarebbero incontrati per caso nel locale milanese e non avrebbero perso l’occasione di fare qualche chiacchiera.

Insomma, che i due nascondino qualcosa? D’altronde sarebbe lecito salvaguardare una situazione tanto delicata ed intima, ma gli atteggiamenti visti non mentono.