Continua a far discutere il fuori onda di Federica Panicucci contro Francesco Vecchi, e Tiberio Timperi, durante l’appuntamento con Uno Mattina in Famiglia, ha ironizzato sull’accaduto facendo un chiaro riferimento alle parole della conduttrice di Mattino 5. Il volto di Rai 1, tuttavia, non è l’unico ad aver preso di mira la collega di Mediaset negli ultimi giorni.

Interrompendo l’intervento del linguista Francesco Sabatini a Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi ha esordito: ‘Onde evitare che il colonnello Laurenzi ci mandi a casa a settembre, perché adesso se uno si allarga viene rimandato a settembre, noi ci dobbiamo fermare’. La battuta del giornalista di Rai 1, chiaro riferimento ironico al fuori onda di Federica Panicucci, ha immediatamente suscitato l’ilarità del pubblico in studio, mentre il clima negli studi di Mattino 5 – nonostante le scuse pubbliche della conduttrice al collega Vecchi – continua ad essere abbastanza rovente.

Leggi anche: Mattino Cinque: Federica Panicucci insulta il collega Francesco Vecchi (ma poi si scusa)

Federica Panicucci, l’ironia di Tiberio Timperi e Sonia Bruganelli

La battuta di Tiberio Timperi nei confronti di Federica Panicucci, però, è solo l’ultima in ordine di tempo.

Molti personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, hanno ironizzato su quanto detto dietro le quinte dalla conduttrice, furibonda perché il collega Francesco Vecchi le stava rubando dei minuti preziosi dedicati alla sua rubrica su Mattino 5.

Se Timperi, però, ha scelto le telecamere di Uno Mattina in Famiglia per schernire la collega, Sonia Bruganelli ha preferito Twitter per prendere in giro il volto di Canale 5 definendola una ‘barbie over incazzatissima’.

Alla schiera dei pro-Vecchi si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli che ha ritenuto le scuse pubbliche di Federica Panicucci poco credibili e, sui social, ha asserito: ‘[…] Il problema non sono le scuse per due parolacce, il problema è che tutti sanno della tua amicizia con Berlusconi e quel “a settembre stai a casa” ha il suono dell’arroganza di chi sa di poter alzare il telefono e chiedere la testa di qualcuno’.

La Panicucci chiede scusa. Il problema non sono le scuse per due parolacce, il problema è che tutti sanno della tua amicizia con Berlusconi e quel “a settembre stai a casa” ha il suono dell’arroganza di chi sa di poter alzare il telefono e chiedere la testa di qualcuno. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 16, 2018

Federica Panicucci e Francesco Vecchi: ancora tensione a Mattino 5

Intanto, mentre molti colleghi prendono le parti di Francesco Vecchi paragonando il fuori onda di Federica Panicucci a quello di Flavio Insinna durante il ‘gioco dei pacchi’, la tensione a Mattino 5 resta palpabile.

Durante l’appuntamento di lunedì 19 febbraio 2018, il giornalista ha interrotto la collega per fare un ringraziamento nei confronti di tutti coloro che gli hanno dimostrato solidarietà in questi giorni.

‘Perdonami un attimo Federica, posso ringraziare la gente da casa che mi ha scritto in questi giorni messaggi di affetto e di stima? ‘ – è intervenuto Vecchi – ‘Mi hanno incoraggiato, quindi li ringrazio e basta perché mi sento in dovere di farlo’.

La Panicucci, però, non è sembrata affatto entusiasta: ‘E’ giusto Francesco, è giusto. Ma come tu sai mi sono scusata più volte con te’ – ha fatto notare – ‘Più di così, vabbè, sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora’.

Leggi anche: Federica Panicucci vs Barbara D’Urso: la conduttrice ‘cancellata’ dal decennale di Mattino 5