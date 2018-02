Uomini e Donne over potrebbe avere una nuova tronista: Tina Cipollari. La redazione del dating show di Canale 5 ha aperto i casting per i corteggiatori dell’opinionista vamp, presenza esuberante e assai discussa all’interno del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Dopo la separazione da Chicco Nalli, dunque, Tina Cipollari si potrebbe accomodare sulla poltrona di tronista divenendo, a tutti, gli effetti, la grande protagonista di Uomini e Donne over. Una sorta di ritorno alle origini per l’opinionista che, dopo essere stata corteggiatrice durante la stagione 2001-2002, venne scelta da Maria De Filippi come presenza fissa del programma. Proprio in questa occasione, Tina conobbe Chicco – ai tempi corteggiatore di Zahida – che nel 2005 è diventato suo marito. Dopo la fine del matrimonio, però, Uomini e Donne pare sia pronto a dare un’altra possibilità sentimentale alla Cipollari.

Tina Cipollari: ‘Cerco uomini dai 50 agli 85 anni’

‘Confermo, sono di nuovo single’ – così Tina Cipollari ha ufficializzato la fine del legame con l’hairstylist Chicco Nalli davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

Maria De Filippi, quindi, ha aperto le selezioni per eventuali nuovi corteggiatori dell’opinionista che potranno scrivere direttamente alla redazione del programma chiedendo di conoscere la vamp.

Prima di confrontarsi con ‘ogni genere’ di uomo, però, la Cipollari ci ha tenuto a precisare che cerca persone di età compresa tra i 50 e gli 85 anni.

Un range abbastanza ampio, dunque, che permetterà alla vamp di essere corteggiata dai tantissimi che la venerano solo attraverso il piccolo schermo e, chissà, conoscere ancora davanti alle telecamere l’anima gemella.

Come corteggiare Tina Cipollari a Uomini e Donne?

L’accesso a Uomini e Donne over per conoscere Tina Cipollari sarà più semplice rispetto all’iter che viene solitamente seguito da tutti gli altri protagonisti del trono over e di quello classico.

Maria De Filippi, infatti, ha spiegato che chiunque scriverà al programma per conoscere l’opinionista, approderà direttamente in studio per confrontarsi con lei.

Intanto, sui profili social del dating show di Canale 5, sono state indicate le prime istruzioni per poter partecipare e conoscere Tina.

Basterà, dunque, collegarsi al sito Witty.tv e, tramite la sezione ‘Casting over’, compilare il form con i propri dati sensibili specificando di voler ‘partecipare per conoscere Tina Cipollari’.