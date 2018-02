Durante lo spazio che Domenica Live dedica a L’Isola dei famosi 13, Nadia Rinaldi ha smentito le accuse di Eva Henger contro Francesco Monte, sostenendo di non aver mai visto l’ex naufrago fumare canne. Continua, dunque, la discussione intorno a ciò che è stato denominato il ‘canna-gate’ e, sebbene l’ungherese sperasse nel supporto dell’amica, pare proprio che dovrà continuare da sola la sua battaglia.

‘Non dico che Eva Henger è una bugiarda, ma non posso affermare di aver visto Francesco Monte fumare canne’: così Nadia Rinaldi, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha spiegato la sua versione dei fatti cercando di mantenere una posizione neutrale sulla questione. Un atteggiamento abbastanza strano quello dell’attrice romana che, intervistata dalla conduttrice di Canale 5, ha raccontata di essersi trovata coinvolta in un vero e proprio inferno che ha sconvolto anche la sua famiglia e le ha fatto rivivere tristi momenti del passato per i quali ha già pagato profumatamente.

Eva Henger: ‘Nadia Rinaldi ha visto!’

Il confronto tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger è stato abbastanza serrato e, prima di coinvolgere anche gli altri ospiti di Domenica Live, Barbara D’Urso ha preferito intervistare le due amiche in coppia.

Il risultato di questa scelta, tuttavia, non è stato raggiunto perché entrambe sono rimaste ferme sulle proprie posizioni.

Da una parte Nadia, che ha spiegato di non poter confermare la tesi di Eva perché non ‘stava attaccata al c*** di Francesco Monte’, e dall’altra la Henger, pronta a mostrare i messaggi della Rinaldi in cui le chiedeva di continuare da sola la sua battaglia pur avendo visto cosa è accaduto prima dell’arrivo sulle spiagge de L’Isola dei famosi 2018.

‘[…] Ho dei messaggi che mi ha mandato Nadia, tentando di spiegarmi. Se serviranno li farò vedere’ – ha dichiarato l’ungherese a Canale 5, in riferimento alle affermazioni di Nadia durante la consegna del Tapiro di Striscia la notizia.

‘Nadia ha visto e ne abbiamo anche parlato una mattina’ – ha continuato la Henger, pronta a proseguire la sua battaglia contro Monte in solitudine.

Mercedesz Henger in lacrime per Nadia Rinaldi

Al centro delle polemiche, dunque, Nadia Rinaldi ed Eva Henger si sono confrontate anche con gli altri ospiti di Domenica Live.

A sostegno dell’attrice romana, però, è intervenuta anche Manuela Villa che ha puntato il dito contro l’accusatrice di Francesco Monte e il marito, Massimiliano Caroletti, che durante una delle ospitate su Canale 5, avrebbe invitato i presenti in studio a sostenere le sue tesi contro l’ex tronista.

Stanca della bufera scatenatasi sulla sua famiglia, Mercedesz Henger è scoppiata in lacrime e, puntando il dito contro la Rinaldi, ha asserito: ‘Speravamo che tu confermassi il racconto di mia madre e chiudessi questa storia’.

Nulla da fare, invece. Per il momento Eva dovrà continuare da sola la sua ‘battaglia’ contro Francesco Monte.