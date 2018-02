Dopo aver lanciato una ‘sfida’ a Maria De Filippi, Luca Tommassini è stato scelto come direttore artistico del Serale di Amici 17. Ad annunciarlo la conduttrice del talent show più longevo di Canale 5 che, durante lo speciale di sabato 17 febbraio 2018, ha invitato il coreografo in studio spiegando che sarà proprio lui a prendere il posto di Giuliano Peparini.

‘E’ qua per una nuova sfida ed è il direttore artistico del Serale di Amici’ – così Maria De Filippi ha annunciato la new entry nel cast della 17esima edizione del talent show, confermando le voci che ormai si rincorrevano da tempo. Con un abbraccio caloroso nei confronti della conduttrice e visibilmente emozionato, il coreografo – che vanta collaborazioni con i più grandi artisti nazionali ed internazionali – è arrivato negli studi di Canale 5 accolto dall’ovazione del pubblico.

Leggi anche: Luca Tommassini da X Factor ad Amici 17? Il direttore artistico si propone a Maria De Filippi

Luca Tommassini, il ringraziamento a Giuliano Peparini

Dopo aver salutato tutti i professori di Amici 17, molti dei quali già amici e colleghi in precedenti esperienze professionali, Luca Tommassini ha voluto rivolgere un ringraziamento a Giuliano Peparini, ex direttore artistico del Serale.

‘Lo conosco da quando siamo bambini e tu sai che gli voglio bene’ – ha affermato, rivolgendosi a Maria De Filippi – ‘E ho scoperto quanto bene gli vuoi tu perché ti sei presa cura di questo passaggio’.

‘Maria, insieme stiamo palleggiando per un Serale meraviglioso’ – ha proseguito Tommassini – ‘Hai una squadra stupenda, sto conoscendo tutte le tue persone meravigliose e la mia sfida sarà farti felice e rendere loro (i ballerini, ndr) degli artisti’.

‘Avrete il palco più bello di tutto il mondo’ – ha concluso, anticipando i cambiamenti del Serale di Amici 17 – ‘E poi avranno me a disposizione’.

Luca Tommassini: ‘Sono molto attratto da Maria De Filippi’

Dopo X Factor, dunque, per Luca Tommassini inizierà una nuova avventura come direttore artistico del talent show di Canale 5.

Come spiegato in una intervista a Novella 2000, il coreografo è sempre stato molto attento all’evoluzione di Amici e, in particolar modo, dalle scelte della De Filippi: ‘[…] Sono molto attratto da Maria De Filippi. Amici l’ho sempre guardato, e ogni volta mi sono ritrovato a pensare come sarebbe ‘farlo’.

Lanciata la sfida, quindi, Tommassini è stato convocato dalla conduttrice e scelto come direttore artistico del Serale: ‘Amici rappresenta tutto il mio mondo: quello della musica, perché ho lavorato con quasi tutte le pop star più importanti a livello internazionale, e quello della danza, avendo fatto il ballerino’.

Per il nuovo direttore artistico di Amici 17, tuttavia, potrebbe non trattarsi di un impegno esclusivo, anche se il ritorno a X Factor dovrebbe essere in dubbio: ‘Secondo me i due impegni sono compatibili, ma so anche che il mio contratto con X Factor è scaduto e non mi è stato rinnovato’ – ha spiegato – ‘Sto valutando il da farsi’.