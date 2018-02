Dopo la tremenda gaffe a Unomattina, Franco Di Mare si è scusato con i telespettatori per la mancanza di sensibilità mostrata durante la puntata del 15 febbraio, quando lui e la sua collega Benedetta Rinaldi hanno comunicato in diretta a Milly Carlucci la morte del suo grande amico e produttore Bibi Ballandi, facendola rimanere di sasso. Subito dopo l’episodio si era scatenata una sorta di ‘rivolta social’ contro i conduttori di Unomattina (probabilmente esagerata: ricordiamo che errare è umano) ed è dovuto intervenire direttamente Di Mare per placare gli animi e spiegare l’accaduto.

‘È successo un increscioso e brutto incidente’, ha scritto Franco di Mare su Facebook (le scuse sono state poi ribadite anche in trasmissione), ‘Nel corso di Unomattina, mentre ospitavamo Milly Carlucci, è arrivata la notizia della morte di Bibi Ballandi. Io e l’autore, Marco Ventura, abbiamo deciso, in una manciata di secondi, di attendere la fine della trasmissione per dare la notizia, senza ovviamente coinvolgere Milly, che era all’oscuro di tutto’. Quindi, secondo la versione di Di Mare, si era deciso di fare tutto per benino, quando però è sopravvenuto un imprevisto. Imprevisto che ha un nome e un cognome: Benedetta Rinaldi!

‘Benedetta Rinaldi’, ha spiegato infatti il giornalista di Unomattina, ‘Presa dalla concitazione del momento, lo ha invece detto subito, sbagliando. Se n’è assunta la responsabilità. Ha chiesto scusa pubblicamente (con un messaggio postato sui social subito dopo la trasmissione, ndr) e lo ha fatto la trasmissione intera. La TV del dolore è lontanissima dal mio, dal nostro modo di essere e di pensare. Ci scusiamo ancora con tutti. Con Milly, in particolar modo. Gli sciacalli, evidentemente, sono altri’.

Quest’ultima parte del messaggio di Franco Di Mare è però piaciuta poco a una larga fetta di utenti, che, pur apprezzando le scuse del conduttore, non hanno potuto non notare due ‘scivolate’: 1) innanzitutto Di Mare gioca a scaricabarile addossando la totale responsabilità della gaffe alla sua più giovane collega. Ora: è vero che è stata la Rinaldi a dare la notizia a Milly Carlucci, ma Di Mare non ci pare che abbia fatto nulla per impedirglielo. E poi in un team di lavoro non sarebbe più giusto che tutti ci mettessero la faccia, senza addossare la colpa a un singolo soggetto? 2) Pessima anche la chiusura che allude allo sciacallaggio di altri. Chi sono questi ‘altri’? Si riferisce ad altre trasmissioni, in particolare della concorrenza? E cosa c’entrano in un post di scuse verso i ‘propri’ telespettatori?

Ecco, secondo noi questi due passaggi il conduttore di Unomattina Franco Di Mare poteva sicuramente risparmiarseli, o scriverli diversamente. Che ne pensate?