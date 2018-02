Un perfido fuori onda di Striscia la Notizia ha svelato il bel clima che si respira a Mattino Cinque: Federica Panicucci, l’ormai storica padrona di casa della trasmissione mattutina dell’ammiraglia Mediaset, nel video trasmesso dal TG satirico ha letteralmente fatto a pezzi il collega Francesco Vecchi (senza che lui possa ascoltarla) per essersi dilungato un po’ troppo con i suoi interventi sforando inevitabilmente il suo spazio. Non solo insulti pesantissimi ma anche una nemmeno troppo velata minaccia di lasciarlo a casa nella prossima stagione.

Dopo Flavio Insinna un’altra big della televisione è dunque caduta nella trappola dei fuori onda di Striscia la Notizia. Il fattaccio risale a una recente puntata di Mattino Cinque: il co-conduttore Francesco Vecchi probabilmente non rispetta i tempi assegnatigli, sforando lo spazio di Federica Panicucci e provocandone la dura reazione dietro le quinte. Federica prima si sfoga con la regia del programma (‘A me non frega un ca**o, deve chiudere. Ma gli avete detto di chiudere?’) poi investe il collega con una sequela di insulti (‘Ma che cretino, testa di ca**o, figlio di buona donna’), infine conclude l’opera minacciando di farlo fuori dalla trasmissione (‘Sì, sì, da settembre quando sarai a casa tua ti dispiacerà un po’ di più’).

Guarda il fuori onda trasmesso da Striscia con gli insulti di Federica Panicucci a Francesco Vecchi.

Insomma, una roba piuttosto pesante che avrebbe potenzialmente potuto minare l’equilibrio della trasmissione (per non parlare delle reazioni social quasi tutte a sfavore della conduttrice), ma per fortuna Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno dimostrato una grande maturità chiarendosi in diretta dopo essersi sentiti telefonicamente.

In particolare Francesco Vecchi ha ammesso di esserci rimasto male quando ha sentito il fuori onda della collega, ma di voler comunque dimenticare l’episodio, ricordando che in un programma in diretta può succedere di sforare con i tempi. Dal canto suo la presentatrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci, si è scusata sia con Vecchi che con il pubblico, derubricando il tutto a un momento di nervosismo: ‘Sono umana e queste sono cose che possono capitare. Ero molto nervosa, ed è una cosa che può succedere a tutti noi’. Alla fine stretta di mano e bacetto di circostanza.

Guarda il video delle scuse di Federica Panicucci a Francesco Vecchi.

Che dite, ci dobbiamo credere?