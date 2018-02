Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono lasciati: divorzio dopo sette anni d’amore

L'attrice Jennifer Aniston e il regista Justin Theroux si sono lasciati: a darne l'annuncio sono stati i diretti interessati con un comunicato congiunto in cui hanno dichiarato terminato l'amore che li ha legati per diversi anni, ma non la stima e l'affetto reciproci. Sposati dal 2015, i due hanno vissuto una delle storie più belle di Hollywood ma, anche per loro, è giunto il momento di scrivere la parola fine.

da Luana Rosato, il