Si riscaldano gli animi a L’Isola dei famosi 13 in seguito alla lite tra Rosa Perrotta ed Alessia Mancini. Le due, che per questa settimana dovranno convivere sulla spiaggia dei Peor, pare non nutrano grande simpatia reciproca e l’incendio della capanna a protezione del fuoco ha messo ancor più in evidenza il loro rapporto conflittuale.

Dopo una nottata senza fuoco su L’Isola 13, infatti, Rosa Perrotta si è messa al lavoro per ricostruire la copertura, ma Alessia Mancini è intervenuta suggerendole di appiattire la sabbia con il piede e non con le mani. Un consiglio che, però, non è stato ben accetto dall’ex tronista che, annoiata dai continui rimproveri ed interventi da parte degli altri naufraghi, ha preferito lasciare il lavoro a metà. Avvicinatasi a Giucas Casella, la Perrotta ha iniziato a borbottare puntando il dito contro la Mancini che, solita affrontare le situazioni vis-à-vis, non ha avuto problemi nel cercare un confronto.

Alessia Mancini contro Rosa Perrotta: ‘Se non si sa fare qualcosa, meglio dirlo’

La mattina seguente l’incendio della capanna a protezione del fuoco, Alessia Mancini si è ritirata in confessionale per criticare l’operato di Rosa Perrotta.

‘Sembrava che avesse preso confidenza con il fuoco’ – ha detto alle telecamere de L’Isola 13 – ‘Ma se non si sa fare qualcosa, è meglio dirlo!’.

Nella notte, infatti, pare che la ex tronista abbia aggiunto al fuoco una foglia secca che ha scatenato un vero e proprio incendio che ha lasciato tutti i concorrenti della spiaggia dei Peor senza una delle fonti di sostentamento primarie.

Pur mettendosi al lavoro per ricostruire la capanna, la Perrotta è stata più volte ripresa dai compagni decidendo, così, di lasciare il lavoro nelle mani dei più esperti.

Ma ciò che l’ha turbata di più è stato senza dubbio il rimprovero di Alessia nei confronti della quale Rosa non ha mai nutrito grande simpatia: ‘Se non c’è collaborazione e c’è solo la critica, non faccio nulla e mi tengo fuori!’.

Lite tra Rosa e Alessia su L’Isola 13

Il borbottare di Rosa, quindi, ha infastidito Alessia che l’ha invitata a dire a voce alta ciò di cui si stava lamentando.

Tra le due, quindi, ne è nata una lite con la Perrotta che accusava la Mancini di voler fare sempre la ‘perfettina’, e quest’ultima che sosteneva che la rivale fosse fin troppo permalosa.

‘Con me non devi avere questo atteggiamento’ – ha esclamato Rosa – ‘Usalo con tutti quelli che te lo lasciano fare, ma io il soldatino non lo faccio!’.

Alessia, dal canto suo, non ha ritenuto di aver sbagliato ma, come più volte ribadito in precedenza, ha chiarito: ‘Io sono così, non cambio il mio atteggiamento’.