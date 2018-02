Manca poco all’inizio di Ballando con le Stelle 2018 ed il cast, tra concorrenti e giuria, è in via di preparazione. I futuri ballerini della tredicesima edizione del talent show di Milly Carlucci vengono mano a mano confermati ed i fan sono già in fibrillazione di sapere chi saranno i protagonisti del sabato sera di Rai 1. Tra i nomi, anche Giovanni Ciacci, Stefania Rocca ed Eleonora Giorgi, confermata dalla conduttrice stessa.

Chi parteciperà, dunque, a Ballando con le Stelle 2018? Il reality show, in partenza dal 3 marzo, inizia a svelare alcuni dei concorrenti che parteciperanno alla tredicesima edizione. E’ la conduttrice stessa ad aver svelato parte del cast in diretta a Uno Mattino, puntata che si è rivelata esser triste per via della notizia giunta in merito alla morte di Bibi Ballandi, notizia che ha fortemente sconvolto Milly Carlucci.

Giovanni Ciacci

L’esperto di tendenze parteciperà alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle: il concorrente è stato svelato sul settimanale Spy ma già riecheggiano le prime polemiche.

Il collega di Caterina Balivo sarebbe, infatti, stato richiesto da Milly Carlucci in quanto quest’anno si esibiranno in coppia, per la prima volta, due personaggi dello stesso sesso.

Sarà il ballerino Leonardo Campironi ad accompagnare Ciacci: ‘I due si esibiranno proprio durante la prima puntata scatenandosi in una rumba sensuale e avvolgente, che dovrebbe sfociare in un bacio finale’, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

Eleonora Giorgi

Lei è un’attrice affermata, icona del cinema italiano e prossimamente la vedremo vestire panni lontani dai propri: Eleonora Giorgi sarà, infatti, una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2018.

A confermare la presenza dell’attrice Milly Carlucci stessa a Uno Mattino.

Francisco Porcella

A Ballando con le Stelle 2018 anche Francisco Porcella, atleta sardo-hawaiano e campione a livello mondiale di surf anch’esso confermato da Milly Carlucci nella mattinata televisiva di Rai 1.

‘Ho più paura a partecipare al programma che a cavalcare onde giganti’, afferma Francisco poco prima dell’inizio di questa nuova ‘danzante’ avventura.

Stefania Rocca

La prossima concorrente è una celebre attrice italiana, di cinema e televisione: anche Stefania Rocca viene confermata alla partecipazione di Ballando con le Stelle 2018.

Il suo nome è stato ufficializzato nel corso di una puntata de L’Eredità da Milly Carlucci, che poco alla volta sta cercando di svelare l’intero cast del talent show numero 13.

Nathalie Guetta

E’ la sorella del grandissimo e famosissimo Dj e produttore discografico David Guetta, ma in Italia è conosciuta per il ruolo ottenuto in Don Matteo.

Lei è Nathalie Guetta e farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2018: a svelarlo Milly Carlucci accanto ad Amadeus in una puntata registrata de L’Eredità.