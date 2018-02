Momenti di grande imbarazzo a Unomattina: Milly Carlucci, ospite della trasmissione del mattino per presentare in anteprima la nuova edizione di Ballando con le Stelle, è stata informata in diretta della morte del suo grande amico Bibi Ballandi, storico produttore televisivo, di cui non era assolutamente a conoscenza. La Carlucci ha reagito sconvolta alla notizia, che forse le è stata comunicata con troppa superficialità, accasciandosi sullo sgabello e trattenendo a stento le lacrime, mentre sui social sono piovute feroci critiche ai conduttori Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare per come hanno gestito la situazione.

Il fattaccio è accaduto alle 9:45 circa di stamane, 15 febbraio 2018. Come detto, Milly Carlucci stava parlando di Ballando con le Stelle quando è stata perentoriamente interrotta dalla Rinaldi: ‘Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga’, ha detto la co-conduttrice di Unomattina, ‘Sto cercando un modo delicato di dirtelo, però è delle 9:36. È morto all’età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi che tu conosci bene. Forse non è un momento per chiederti un commento…’. La reazione di Milly Carlucci è tutta un programma.

Il momento in cui a Unomattina viene data la notizia della morte di #bibiballandi (con Milly Carlucci presente). pic.twitter.com/9Tc27VKXA7 — LALLERO (@SeeLallero) February 15, 2018

L’incredibile momento d’imbarazzo, con le telecamere di Unomattina che continuavano a indugiare sul viso sconvolto di Milly Carlucci, è terminato quando con molta fatica Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare hanno lanciato un nuovo argomento, congedando (finalmente!) la conduttrice di Ballando con le Stelle.

La scena, francamente surreale, ha fatto in breve tempo il giro del web, esponendo i due presentatori di Unomattina all’inevitabile gogna dei social: ‘Che cos’è il voyeurismo del dolore oggi?’, ha scritto per esempio un utente, mentre un altro ha fatto sarcasticamente i ‘complimenti’ ai conduttori di Unomattina per la ‘delicatezza’ con cui hanno dato notizia a Milly Carlucci della morte di Bibi Ballandi, e un altro ancora ha sottolineato che Il modo in cui alla Carlucci è stata comunicata la scomparsa dell’amico è stato triste e disgustoso. Tra i commenti critici verso Unomattina anche quello di Carolyn Smith, l’arcinota presidente di giuria di Ballando con le Stelle:

Trovo molto crudele che @milly_carlucci abbia appreso la notizia in diretta tv della morte di un amico come #BibiBallandi! @Unomattina poteva aspettare 30 secondi e darle la notizie nel backstage! ?? — Carolyn Smith (@CarolynSmith51) February 15, 2018

Poco dopo lo staff che gestisce i profili social di Milly Carlucci ha postato un tweet per rimarcare il dispiacere della conduttrice per il modo in cui ha ricevuto la triste notizia:

Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia. Lo svelamento del cast di @Ballando_Rai è rimandato andrà in onda solo @LEredita già registrata.Ciao Bibi come faremo senza di te?lo staff — Milly Carlucci (@milly_carlucci) February 15, 2018

Ovviamente, pur riconoscendo che si è trattata di una brutta scivolata, non desideriamo ‘criminalizzare’ anche noi il comportamento dei validi professionisti Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare: lungi da noi soltanto pensare che l’abbiano fatto apposta per creare l’effetto ‘TV del dolore’, è probabile che siano rimasti semplicemente spiazzati dall’improvvisa notizia finendo per commettere un’enorme gaffe. Come ha più o meno confermato la Rinaldi scusandosi con Milly Carlucci:

#millycarlucci. La notizia della scomparsa del caro Bibi Ballandi ci è arrivata in studio in tempo reale. Noi di Unomattina siamo davvero dispiaciuti per le modalità con cui ti abbiamo informato in diretta di questo tragico evento. — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) February 15, 2018

In ogni caso una ‘lavata di capo’ da parte del direttore di rete non gliela toglie nessuno…