Attrice simbolo dell’italianità nel mondo, Monica Bellucci è prima di tutto una mamma legatissima alle sue figlie, ma considerarla un genitore single potrebbe essere sbagliato. Dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel, pare che la Bellucci sia legata ad un altro uomo di cui, almeno per il momento, preferisce tenere il nome segreto.

Felice del periodo professionale che sta vivendo, Monica Bellucci ha raccontato lo splendido rapporto con le figlie Deva – di 13 anni – e Léonie – di 7 – lasciando intendere di essere di nuovo innamorata di qualcun altro. Dello speciale legame con le bambine, la Bellucci aveva già parlato in un’intervista al Corriere della Sera – ‘Loro per me vengono prima di tutto […] Adoro andare a prenderle a scuola, accompagnarle la mattina, fare i compiti insieme, metterle a letto’ – ed è tornata a ribadirlo al settimanale Oggi cui ha spiegato come le figlie abbiano incentivato anche la sua carriera di attrice.

Monica Bellucci: ‘Le mie figlie mi hanno ordinato di fare almeno due film all’anno’

‘Sono innamorata delle mie figlie’ – ha spiegato Monica Bellucci, raccontando le qualità di Deva e Léonie – ‘Una canta bene, ma pensa di non essere brava come le cantanti che esistono già’.

Il rapporto tra loro è fatto essenzialmente di dialogo e consigli – ‘Ci parliamo spesso e le ho detto di non temere, che quello che ha dentro viene con la sua anima, che è unica’ – ed è proprio alle figlie che l’attrice ha chiesto un parere sulla sua vita, privata e professionale.

‘Ho chiesto loro se preferivano che io rimanessi a casa a fare la mamma’ – ha rivelato – ‘Ma mi hanno ordinato di fare almeno due film all’anno perché sanno quanto amo il mio lavoro’.

Tuttavia, la Bellucci rigetta la denominazione di ‘mamma single’ e a chi le ha chiesto se sia una madre felice nonostante sia sola, ha replicato: ‘Questo lo dice lei e il resto lo tengo per me’, lasciando intendere di essere nuovamente impegnata dal punto di vista sentimentale.

Monica Bellucci attrice: ‘Sto lavorando con grandi registi’

Monica Bellucci, inoltre, sembra stia vivendo un momento molto felice anche dal punto di vista professionale.

‘Sto lavorando con grandi registi: Sam Mendes, Kusturica, David Lynch, Gaspar Noé, Giuseppe Tornatore’ – ha raccontato ad Oggi – ‘Ho appena terminato un film in Australia intitolato Nekromancer dove ho recitato la parte di una donna cattiva, cattiva, cattiva. Mai fatta prima’.

Per il futuro, inoltre, l’attrice umbra trapiantata in Francia – ‘Vivo a Parigi, ma ho solo un passaporto, quello italiano. Sono fiera della mia italianità’ – ha svelato di essere pronta per un nuovo lavoro cinematografico – ‘[…] Un film di spionaggio, Spider in the Web, con Ben Kingsley’.

