Su L’Isola dei famosi 13, ormai, se ne vedono di tutti i colori. Filippo Nardi si è spogliato davanti alle telecamere per andare a pescare un’aragosta e mettendo Bianca Atzei in profondo imbarazzo. Il naufrago ha dimostrato di non avere problemi nel mettersi a nudo – nel vero senso della parola – e, sfilandosi i pantaloncini, si è gettato in mare alla ricerca di qualcosa da mangiare.

Già durante la quarta puntata de L’Isola dei famosi 13, Cecilia Capriotti aveva puntato il dito contro Filippo Nardi accusandolo di essere un uomo troppo propenso alle nudità e dalla battuta ‘spinta’ troppo facile. Ci ha pensato il naufrago, poi, a dimostrare che l’ex concorrente aveva ragione spogliandosi completamente davanti ad un’attonita Bianca Atzei. I due, che avevano precedentemente discusso per colpa del fuoco sull’Isola dei Mejor, si stavano chiarendo e, quando Nardi ha promesso di andare a pesca di aragoste senza slip, la Atzei lo ha affrontato: ‘Non ci credo, vediamo se ne hai il coraggio!’.

Filippo Nardi senza slip per una scommessa con Bianca Atzei

Mai dire ad un uomo ‘Vediamo se ne hai il coraggio’, soprattutto quando si è consapevoli che la persona che si ha di fronte ha un senso del pudore molto diverso da quello comune.

Bianca Atzei, forse, ha dimenticato questa piccola regola o ha deciso di mettere ugualmente alla prova Filippo Nardi durante una conversazione su L’Isola dei migliori.

Chiaritisi per la questione ‘fuoco’ che li aveva visti protagonisti di un battibecco davanti agli altri naufraghi, la cantante e l’ex concorrente del Grande Fratello sono tornati a scherzare e stuzzicarsi come sempre e, in un momento di ironia, Nardi ha promesso di andare alla ricerca di un’aragosta.

Un impegno che ha fatto brillare gli occhi della Atzei, rimasta un po’ basita quando l’amico le ha fatto notare che si sarebbe tuffato in mare completamente nudo.

Messo alla prova dalla cantante, quindi, Filippo non se lo è fatto ripetere due volte e si è calato le braghe, incurante delle telecamere, dei cameramen e dell’amica che ancora faceva difficoltà a capire cosa fosse successo e che nascondeva l’imbarazzo con una risata isterica.

Filippo Nardi a Bianca Atzei: ‘Puoi fare quello che vuoi col mio corpo’

Le battute ironiche tra Filippo Nardi e Bianca Atzei sono, tuttavia, all’ordine del giorno.

Sin dalla partenza per l’Honduras i due hanno dimostrato grande sintonia, confermata poi sulle spiagge de L’Isola dei famosi, tanto da far nascere il gossip su una probabile liaison pronta a scoppiare tra loro.

Prima di mettersi a nudo davanti alla cantante, infatti, Nardi e la Atzei erano stati protagonisti di un altro divertente siparietto durante il quale lui l’ha stuzzicata: ‘Puoi fare quello che vuoi col mio corpo’.

Tra risate e sguardi complici, poi, i due si sono addormentati mano nella mano sotto la capanna: che queste schermaglie siano davvero il preludio dell’inizio di un amore?

