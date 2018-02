Ilary Blasi e Francesco Totti sono riconosciuti come ‘la coppia delle coppie’, eppure la conduttrice conferma che i due sono molto diversi, almeno caratterialmente. Ritornata al timone de Le Iene dal 14 febbraio 2018, la moglie dell’’ottavo re di Roma’ si è raccontata: dalla vita privata ai successi professionali, fino al sogno di ritornare sul palco del Festival di Sanremo.

Donna di successo, mamma di tre figli e moglie di Francesco Totti: Ilary Blasi riesce a svolgere perfettamente ogni ruolo, sia in ambito lavorativo che in famiglia, tanto da essere spesso riconosciuta come la vera e propria ‘regina’ di casa Totti. ‘In realtà io e Francesco siamo due persone diverse che insieme si danno forza’ – ha spiegato il volto de Le Iene in un’intervista a La Stampa, consapevole di quanto l’immagine della sua famiglia possa giungere in modo diverso al pubblico da casa rispetto a ciò che è realmente.

Ilary Blasi e Francesco Totti: ‘I pesi a casa sono distribuiti benissimo’

Ilary Blasi è apparsa sempre come la spalla forte di Francesco Totti anche in seguito all’atteggiamento assunto nel giorno in cui ‘il Capitano’ ha dato l’addio al calcio.

Criticata – forse ingiustamente – per non aver versato nemmeno una lacrime allo Stadio Olimpico, la conduttrice è stata sempre identificata come la vera roccia della famiglia.

Ma a smentire queste voci è stata proprio lei: ‘[…] Quando Francesco diede l’addio al calcio gli dissi: stasera tutti aspettano te, vai da solo’ – ha raccontato la Blasi – ‘Mi ha risposto che in uno dei momenti più delicati della sua vita voleva accanto la famiglia. ‘Senza di voi non vado’.

‘Questo è Totti: mi creda, i pesi a casa sono distribuiti benissimo’ – ha concluso, dimostrando come la forza del gruppo del ‘Pupone’ sia proprio la famiglia.

Ilary Blasi: dalle Iene al GF VIP fino al ritorno a Sanremo

Legatissima al marito e ai suoi tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – Ilary Blasi ama prendersi dei momenti di pausa dalla routine familiare proprio grazie al lavoro.

Riconosciuta come la conduttrice più longeva de Le Iene, ha spiegato come si svolge la sua giornata negli studi televisivi Mediaset di Milano.

‘Sto a Milano ventiquattro ore e il giorno dopo la diretta prendo l’aereo presto e per pranzo ho già le gambe sotto la tavola di casa mia’ – ha scherzato la Blasi, ammettendo di usare lo show di Italia 1 come ‘scusa’ per staccare ‘dai figli, da Francesco e dai parenti’.

Tra i successi di Ilary, inoltre, si annovera anche la conduzione del Grande Fratello VIP – ‘Non sono stata succube del programma ma protagonista […] così come lo sono e lo voglio essere della mia vita’ – e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2006 con Giorgio Panariello e Victoria Cabello.

Di quella edizione ricorda: ‘[…] Ci massacrarono, ma la domenica mattina quando ripartii per tornare a Roma ricordo che mi voltai verso l’Ariston e dissi: io qui ci torno. Chissà che non avvenga, prima o poi’.

