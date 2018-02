Antonella Clerici è pronta per un cambiamento, a partire dalla vita con Vittorio Garrone con cui ha in progetto la convivenza. La conduttrice, che prossimamente tornerà in prima serata con Sanremo Young, è piena di energia e pronta a riprogrammare la sua quotidianità partendo dagli impegni televisivi. Tutto, però, si deciderà con la scadenza del contratto con la Rai.

Felicemente legata a Vittorio Garrone, Antonella Clerici si divide tra l’amore, la figlia Maelle avuta dall’ex Eddy Martens, e il lavoro in tv con La prova del cuoco. Proprio per questo, gli incontri con l’attuale compagno vengono limitati al fine settimana, ma da settembre 2018 molte cose potrebbero cambiare nella vita privata della conduttrice. A svelarlo è proprio lei in una intervista al settimanale Oggi cui ha confidato: ‘Stiamo valutando il progetto di vivere insieme […] Alla nostra età non ha senso stare così lontani’.

Antonella Clerici: ‘Cambio vita’

C’è aria di cambiamento, dunque, nella vita di Antonella Clerici, che ha spiegato come senta la necessità di vivere quotidianamente accanto al compagno Vittorio, pur consapevole di dover prendere in considerazione una serie di variabili prima di ogni decisione.

‘Vittorio si muove tra Milano, Genova e il Piemonte, io sto a Roma’ – ha spiegato il volto di Rai 1 – ‘Riusciamo a vederci soprattutto nei weekend ma, alla nostra età, non ha senso stare così lontani’.

Desiderosa di un legame di coppia che venga alimentato ogni giorno, quindi, la Clerici ha annunciato di essere pronta per ‘riprogrammarsi – ‘ […] Devo considerare molte variabili: il lavoro, gli impegni, la scuola della mia Maelle, le dinamiche della vita di coppia’ – ma è certa di una cosa – ‘Cambio vita sicuramente. Non so ancora quando, come e dove ma un cambiamento è nei miei progetti’.

Pronta a trasferirsi a Milano, dove vivono anche il padre e la sorella, Antonella Clerici prenderà una decisione definitiva entro giugno, in concomitanza con la scadenza del contratto Rai.

Antonella Clerici e i progetti televisivi: ‘Ho tantissime offerte’

Il prossimo giugno, infatti, scadrà il contratto di Antonella Clerici con la Rai e la conduttrice ha spiegato di voler cambiare rotta anche dal punto di vista lavorativo.

‘Ho una mia idea: dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata, recuperando il mio mestiere di giornalista e tralasciando la quotidianità di La prova del cuoco’ – ha svelato.

La conduttrice, dunque, sembra essere intenzionata a rimanere in Rai – ‘Bisogna poi vedere se la Rai vorrà avere un progetto con me. Ma ho tantissime offerte’ – considerando il forte legame che la unisce all’azienda.

‘Io sto alla Rai come Totti alla Roma. Fedele nei secoli!’ – ha esclamato la Clerici, sperando in un compromesso con i vertici di Viale Mazzini – ‘Se l’azienda dovesse avere programmi diversi, si cercherà un compromesso. E se non sarà possibile, prenderemo in considerazione altre proposte e altre Reti’.