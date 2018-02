Nasce il gossip intorno ad Alessandra Mastronardi: l’attrice e il collega Ross McCall si sono fidanzati? E, soprattutto, lei ha lasciato Liam McMahon, l’uomo per il quale aveva deciso di dire addio all’Italia per trasferirsi a Londra? Viste le recenti foto che ritraggono i due, conosciutisi sul set di ‘Us’, pare proprio che il cuore della protagonista della serie tv ‘I Cesaroni’ abbia iniziato a battere per lo scozzese.

E’ stato il settimanale Diva e Donna a paparazzare Alessandra Mastronardi e Ross McCall insieme e in atteggiamenti che farebbero pensare a quelli di due fidanzati. Fotografati fuori da un locale romano, i due attori si scambiano sguardi complici, poi lui le si avvicina e le schiocca un bacio sulla fronte. E, ancora, abbracci e sorrisi tra i due che hanno avuto modo di conoscersi durante la lavorazione del film romantico ‘Us’, girato a Roma e nei dintorni della Capitale.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, galeotto il set del nuovo film?

Instagram – Ross McCall sul set di Us

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che l’amore – o il colpo di fulmine – tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall sia scattato proprio sul set del nuovo film che vede i due attori protagonisti.

Come spiegato sul sito ufficiale dell’attrice, il road movie romantico ‘Us’ – prodotto da Gianni Capaldi e (nientepopodimeno che) Ross McCall – ha ‘arruolato’ l’attrice con il ruolo di ‘terzo incomodo’ all’interno di una coppia.

Nonostante le riprese siano iniziate a fine ottobre, la Mastronardi ha raggiunto la troupe a novembre, poco dopo la fine dei lavori per ‘Medici 2’ e, forse, proprio in questa occasione l’incontro tra Alessandra e Ross avrebbe fatto nascere l’amore.

Alessandra Mastronardi, addio all’ex Liam McMahon?

Se la relazione tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall fosse confermata, sarebbero fondate le voci che parlano di un addio definitivo all’ex Liam McMahon.

L’attrice romana, che aveva deciso di trasferirsi a Londra per stare accanto al compagno, non pubblica foto in sua compagnia sui social dallo scorso ottobre e già questo aveva insospettito i più attenti al gossip.

Dopo le immagini che la ritraggono in atteggiamenti complici con Ross McCall, dunque, sembra essere definitivamente confermata la rottura tra la Mastonardi e McMahon.