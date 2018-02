Il top influencer Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci saranno genitori per la seconda volta: dopo Nathan Leone nato solo un anno fa, è in arrivo il secondo figlio della coppia. L’annuncio della lieta novella è giunto attraverso i profili social dei due, seguitissimi da milioni di follower, e proprio nel giorno di San Valentino.

‘Love is in the air’, dunque, a casa Di Vaio: Mariano ed Eleonora Brunacci diventeranno presto genitori per la seconda volta. Dopo aver espresso il desiderio di un secondo figlio, l’infuencer ed ex mentore di Selfie – Le cose cambiano, ha deciso di allargare la famiglia forte delle gioie regalategli dal primogenito Nathan Leone. Il piccolo, così come i genitori, è già una star sul web e, nonostante le numerose polemiche dovuta all’apertura del profilo Instagram pochi giorni dopo la nascita, sono tantissimi i follower che seguono le ‘gesta’ del piccolo Di Vaio.

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci: ‘I nostri bimbi le sorprese più belle’

Da perfetti influencer Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci hanno condiviso la notizia dell’arrivo del secondo figlio con i propri seguaci guadagnando, in pochissimi secondi, milioni di like destinati a moltiplicarsi nelle prossime ore.

‘Happy to announce that our family is growing – Felice di annunciare che la nostra famiglia sta crescendo’ – ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram, allegando un momento di tenerezza familiare con il primogenito Nathan Leone.

Di tutta risposta, Eleonora ha postato un altro scatto: ‘Tra pochi mesi se Dio vorrà saremo in 4’ – ha esordito – ‘I nostri bimbi arrivano sempre di sorpresa…ma le sorprese sono le più belle no?!? E loro sono i doni più preziosi’.

Pare proprio, dunque, che questo secondo figlio per la famiglia Di Vaio-Brunacci sia stato una vera e propria novità nella routine familiare.

Mariano Di Vaio e il desiderio di un altro figlio

Solo poche settimane fa, in un’intervista a Vanity Fair, Mariano Di Vaio esprimeva il desiderio di diventare papà per la seconda volta.

Il primo anno con Nathan Leone è stato davvero entusiasmante per l’influencer e per la moglie Eleonora Brunacci – ‘Ogni mattina quando mi sveglio con Leo mi sento fortunato. Ed Eleonora è la persona giusta, ne sono sempre più convinto – e la voglia di dare un fratellino al primogenito non è mai stata nascosta.

‘Ci stiamo pensando seriamente, speriamo possa succedere a breve’ – aveva spiegato senza troppe remore – ‘Non vediamo l’ora di dare un fratellino o una sorellina a Leone. Siamo sopravvissuti e siamo pronti’.

A distanza di poco tempo, dunque, Mariano e Eleonora sono pronti per l’arrivo della seconda cicogna. Maschio o femmina? Ancora non è dato saperlo.

