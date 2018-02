E’ quasi tutto pronto per il matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback: l’ex gieffino ha scelto Lorenzo Flaherty come testimone di nozze con un invito in diretta durante la quarta puntata de L’Isola dei famosi 13. Il futuro sposo, approfittando della partecipazione dell’amico al reality show di Canale 5, ha colto la palla al balzo per dargli la lieta notizia e scatenare l’applauso del pubblico.

Dopo la proposta di matrimonio al GF VIP 2, dunque, Daniele Bossari ha voluto rendere pubblico anche il suo testimone di nozze con una richiesta in diretta tv a Lorenzo Flaherty. L’opinionista de L’Isola dei famosi 13 ha accolto negli studi televisivi di Mediaset l’amico, invitato per sponsorizzare la prossima fiction in partenza su Canale 5 – Furore 2 – della quale sarà protagonista. Dopo i saluti iniziali e gli abbracci fraterni, Bossari ha sferrato, così, il suo colpo di scena: ‘Lorenzo, vuoi essere il mio testimone di nozze?’.

Lorenzo Flaherty e Daniele Bossari, l’amicizia nata al GF VIP 2

Nessuno, probabilmente, si aspettava che al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback che si celebrerà a giugno prossimo, Lorenzo Flaherty potesse essere scelto come testimone di nozze del futuro sposo.

Il conduttore e l’attore, infatti, si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 2 e sono riusciti ad instaurare un rapporto talmente tanto forte da continuare ad alimentare questo legame anche lontano dalle telecamere.

L’affetto con cui si sono salutati all’interno degli studi de L’Isola dei famosi 13 ne è stato la prova, ma nessuno credeva che Bossari potesse scegliere proprio Flaherty come compagno in un giorno così importante della sua vita.

Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: ci saranno tutti gli ex gieffini?

L’8 giugno 2018, dunque, verrà celebrato l’atteso matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback: nonostante i due siano molto discreti, hanno deciso di condividere con i fan alcuni passaggi importanti che porteranno al giorno del sì.

Dalla proposta di nozze alla scelta del testimone dello sposo, infatti, il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tutti i dettagli del lieto evento senza una eccessiva spettacolarizzazione dello stesso.

E, se i fan parteciperanno – seppur virtualmente – a questa giornata, in tanti iniziano a chiedersi chi saranno gli invitati e quanti di questi arriveranno direttamente dal Grande Fratello VIP 2.

Bossari, in realtà, è stato uno dei concorrenti meno rancoroso nei confronti dei coinquilini e, nonostante qualche battibecco iniziale, è riuscito ad instaurare un rapporto sincero con tutti (o quasi).

Al matrimonio con la Lagerback, dunque, potrebbero essere presenti quasi tutti gli ex concorrenti del GF VIP ad eccezione, probabilmente, di Cristiano Malgioglio che, in una recente intervista, aveva dichiarato di non aver mai più visto né sentito l’ex coinquilino.