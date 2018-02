Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte è apparso improvvisamente ma non in studio: l’ex tronista, il cui fantasma continuerà ad aleggiare su questa edizione del reality ancora a lungo, ha inviato un video messaggio per ribadire un’altra volta la sua posizione sul canna-gate e per mandare un affettuoso, anzi affettuosissimo, saluto a una ‘naufraga’ con la quale nei pochi giorni trascorsi sull’isola aveva instaurato un certo feeling. E chissà che da cosa non nasca cosa…

‘Tra pochissimo Francesco Monte ci racconterà la sua verità’, ha annunciato a un certo punto Alessia Marcuzzi prima di mandare in onda il video messaggio del ragazzo nato a Taranto, ma in realtà Monte non ha detto nulla di nuovo sulla vicenda che l’ha convinto a ritirarsi dal reality, preferendo piuttosto dedicare le sue attenzioni a Paola Di Benedetto, l’ex ‘madre natura’ di Ciao Darwin che sembra avere le potenzialità per fargli dimenticare Cecilia Rodriguez.

‘Ciao Ale’, ha esordito Francesco Monte salutando la Marcuzzi, ‘Non posso e non voglio essere lì perché uno studio televisivo non è la sede opportuna per affrontare certe tematiche, quindi d’accordo con i miei legali ho deciso che non ci sarò. Sai benissimo che ci tenevo tanto a questa esperienza che per me non era soltanto televisiva, ma rappresentava un viaggio che mi consentisse di affrontare un po’ tutti i miei fantasmi, dalla perdita di mia madre alla fine del rapporto con la mia ex: cose che nella vita normale avrei affrontato in modo più distante e non in modo diretto. E a prescindere da questo, volevo anche divertirmi’.

Fatta questa doverosa puntualizzazione, nel corso del suo video messaggio inviato a L’Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte ha confidato a sorpresa (ma neanche tanto) che nel cuore gli è rimasta una persona: ‘Si, è vero: l’Isola mi ha lasciato qualcuno, Paola’. Poi, rivolgendosi direttamente alla bellissima naufraga: ‘Paoletta io ti guardo, ti sostengo, ti sono vicino e ti aspetto. Ti mando un bacio speciale. un saluto a tutti’.

Insomma, quel ‘ti aspetto’ lascerebbe intendere che sull’Isola sia già nato qualcosa tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Vedremo come si evolverà la situazione…

Dopo la fine della clip Mara Venier ha commentato le parole di Monte lasciando trasparire un certo rimpianto per come sono andate le cose nel reality (inutile nascondersi: l’ex di Cecilia Rodriguez era il personaggio forte di questa edizione e la sua precoce dipartita ha lasciato una voragine probabilmente incolmabile): ‘Avremmo tutti preferito avere qua Francesco, ma soprattutto avremmo preferito che ci fosse stata un’altra storia’.