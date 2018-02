Ai poveri Meta e Moro la vittoria al Festival vogliono intossicargliela a ogni costo. Dopo il caso dell’auto-plagio c’è infatti un altro scoop su Sanremo 2018: il vincitore si sarebbe saputo nella sala stampa ‘Lucio Dalla’ circa venti minuti prima che Michelle Hunziker dichiarasse chiuso il televoto in diretta TV su Rai 1, una circostanza che qualora fosse accertata getterebbe qualche ombra sulla trasparenza della votazione.

Il sospetto, manco a dirlo, lo ha lanciato Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci che non perde mai occasione di (s)parlare dei programmi della concorrenza. In particolare Striscia ha raccolto la testimonianza di un giornalista accreditato presso la sala stampa ‘Lucio Dalla’ del Festival di Sanremo, Dario Antonio del sito Controcomunicazione.com, secondo cui la notizia della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro sarebbe giunta con netto anticipo ai tempi televisivi.

Leggi anche: Ermal Meta e Fabrizio Moro vincitori di Sanremo 2018 con Non Mi Avete Fatto Niente

‘Alle 00:39, ventuno minuti prima della chiusura ufficiale del televoto in diretta, in sala stampa è giunta la notizia che i vincitori di Sanremo 2018 erano Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non Mi Avete Fatto Niente’, ha detto Dario Antonio all’inviato di Striscia, ‘Ho prontamente postato questa notizia sul mio sito e sui social: c’è infatti un post pubblicato prima della proclamazione dei vincitori in TV con il quale anticipavo la notizia, e ora sono qui per denunciarlo. Nel momento in cui ho capito che il televoto era chiuso prima che lo annunciassero in diretta, ho chiesto informazioni in merito ma non ho ottenuto risposte convincenti’.

Secondo la ricostruzione fornita dal giornalista e riportata da Striscia la Notizia, la notizia della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 sarebbe arrivata in sala stampa alle 0:39, lui ha pubblicato la notizia alle 0:49, mentre i conduttori del Festival hanno annunciato la chiusura del televoto in diretta TV alle 0:59.

Ovviamente ci aspettiamo adesso che la Rai riesca a fornire una spiegazione convincente sull’accaduto: dopo le polemiche sulla canzone di Meta e Moro, assorbite piuttosto a fatica, ci manca solo di scoprire che il televoto non è come ce lo dipingono…