Attore e rivelazione del Festival di Sanremo 2018, Pierfrancesco Favino racconta di non voler celebrare il matrimonio con Anna Ferzetti, la compagna che lo ha sostenuto durante l’esperienza al Teatro Ariston e con la quale ha avuto due figlie, Greta e Lea. Nonostante un’unione solida e duratura, infatti, i due non hanno alcuna intenzione di convolare a nozze.

Tra le priorità di Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, dunque, non c’è il matrimonio: ‘La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia’ – ha dichiarato l’attore in un’intervista al settimanale F, spiegando quali siano i cardini attorno cui ruota e si regge questa unione pluridecennale. ‘Sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità’: è questo il segreto dell’amore tra i due attori che si sono conosciuti in un locale dopo che lui le aveva pestato un piede. ‘Credevo di conoscerla, ma lei non sapeva chi fossi’ – ha rivelato – ‘Ci siamo messi a parlare e non abbiamo più smesso’.

Pierfrancesco Favino, il family man di Sanremo 2018

L’universo femminile, che aveva già avuto modo di conoscere Pierfrancesco Favino attraverso i film di cui è stato protagonista, ha profondamente rivalutato la sua figura durante il Festival di Sanremo 2018.

Ironico, divertente, poliedrico e in grado di gestire qualunque situazione con estrema nonchalance, l’attore è stato eletto anche sex symbol, nonostante rappresenti in toto ciò che le donne identificano come il perfetto ‘family man’.

Eppure, Favino non ritiene assolutamente di essere un esperto dell’universo femminile nonostante viva con tre donne – la compagna e le figlie – e sia cresciuto con tre sorelle e una madre molto presenti.

‘Mi sono sempre chiesto che cosa passasse nella mente delle donne, ma di loro non ho capito niente’ – ha ironizzato Pierfrancesco, consapevole che se avesse davvero compreso questo mondo ci avrebbe ‘fatto un sacco di soldi’.

Tuttavia, per l’attore, il fascino delle donne risiede proprio nel loro ‘insondabile mistero’.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: la felicità per la coppia

Grazie a svariati ruoli al cinema e, in particolar modo, grazie al film Moglie e marito, Pierfrancesco Favino è riuscito a scoprire il suo lato più femminile.

Nonostante sia sempre stato fermamente convinto dell’inesistenza di una ‘divisione rigida dei due universi’, l’attore ha potuto scoprire lati inesplorati di sé, guadagnandone – probabilmente – anche nella vita privata.

Per Pierfrancesco Favino e la compagna Anna Ferzetti, infatti, la felicità risiede nelle piccole cose: ‘[…]E’ tornare a casa e sapere che risolveremo tutti insieme le grane che si presenteranno’.

Insomma, il conduttore del Festival di Sanremo 2018 si conferma l’uomo perfetto che tutte le donne desidererebbero, ma la compagna cui è legato da più di dieci anni è riuscita a trovare il segreto per un’unione duratura…anche senza matrimonio.