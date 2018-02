Sale la tensione a L’Isola dei Famosi 13 con Paola Di Benedetto furiosa contro Cecilia Capriotti: che tra le due non scorra buon sangue è ormai risaputo ma gli ultimi sviluppi hanno originato insulti e dichiarazioni pesanti, forse troppo. E’, infatti, l’ex madre natura di Paolo Bonolis a rendere pubbliche alcune scomode affermazione della ‘nemica’. ‘E’ falsa’, ha infine affermato la Di Benedetto in riferimento a Cecilia.

Dichiarazioni shock sono, dunque, state sentite a L’Isola dei Famosi 2018 che vede ancora una volta scontrarsi Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti. In un momento confidenziale con gli altri concorrenti del reality show, la modella 23enne ha svelato: ‘Cecilia è una falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto questa qui l’hanno messa dentro per sc****e, per farla sc****e da qualcuno’.

Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti a L’Isola dei Famosi 13: è guerra

E’ Paola Di Benedetto la mejor della settimana e finalmente può star lontana da Cecilia Capriotti: le due non si possono sopportare, tanto da essere volate frasi alquanto scomode e pesanti.

La modella ha, infatti, confidato ai naufraghi da lei scelti nel corso della scorsa puntata da portare sull’isola del mejor alcuni insulti ricevuti, seppur indirettamente, da Cecilia Capriotti.

‘E’ una falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto questa qui l’hanno messa dentro per sc****e, per farla sc****e da qualcuno. Ma io la dirò questa cosa, me la magno, questa cosa è grave’, per poi continuare affermando, ‘non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima. Lei è subdola’.

Insomma, l’ira della 23enne ha ormai preso il sopravvento e… chissà che nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi non renda pubblico l’accaduto.

L’Isola dei Famosi 13, Marco Ferri calma Paola Di Benedetto

Dopo il racconto ascoltato dalla compagna di gioco Paola Di Benedetto, è Marco Ferri ad intervenire cercando di placare la tensione ed il nervosismo di Paola, scatenati dalle parole di Cecilia Capriotti.

‘Non credere a tutto quello che ti viene riportato’, afferma il concorrente, ‘magari sollevi un polverone per niente’, conclude poi Marco Ferri, incentivando la collega ad ignorare l’accaduto in quanto ancora non vi siano conferme su ciò che veramente è stato detto dalla Capriotti.