Jeremias Rodriguez si è confessato dopo il Grande Fratello Vip 2 svelando di aver finto nel corso dell’avventura del reality show. E’ in un’intervista rilasciata ad Elenoire Casalegno, anch’essa ex gieffina, ad aver raccontato quanto sia impossibile essere interamente sinceri all’interno di un programma del genere, raccontando il disagio provato nel non riuscire ad essere sempre sé stesso e nel non riuscirsi a raccontare.

‘Non posso dire di non aver finto’ afferma, dunque, Jeremias Rodriguez nella trasmissione Web di Elenoire Casalegno, dal titolo ‘Raccontami’. E’ in questa occasione che il fratello di Belén e Cecilia Rodriguez ha svelato un retroscena del Grande Fratello Vip 2, che oltre a coinvolgerlo in prima persona avrebbe coinvolto anche il resto dei concorrenti del reality show targato Mediaset.

Grande Fratello Vip 2, Jeremias Rodriguez ammette di aver finto

Difficile pensare che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2 siano stati sinceri nel corso dell’avventura di Canale 5, ed è proprio Jeremias Rodriguez ad ammettere certe ‘finzioni’.

‘Non posso dire di non aver finto niente perché tutti lì dentro hanno finto qualcosa… a volte soffrivo il non potermi raccontare…’, afferma l’ex concorrente del reality show ad Elenoire Casalegno riferendosi, così, anche il resto del cast.

Una dichiarazione che ha colpito e destato l’attenzione dei numerosi fan del programma, così coinvolti e fiduciosi nei personaggi protagonisti.

Nel corso dell’intervista, il fratello di Cecilia ammette che dopo la prima lite furibonda con Simona Izzo si è reso conto di aver fatto alquanto discutere decidendo, così, di cambiare i toni.

Jeremias Rodriguez protagonista del GF Vip 2 tra pianti e debolezze

Jeremias Rodriguez continua a far parlare di sé, catalizzando i fan con dichiarazioni alquanto sconcertanti in merito all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2.

Il fratello di Belén Rodriguez è, infatti, stato più volte al centro del reality show condotto da Ilary Blasi per via di debolezze e momenti pungenti soprattutto con Luca Onestini.

A far parlare di sé anche il presunto flirt con Aida Yespica, con cui non è invece mai partita alcuna storia d’amore al di fuori delle mura del GF Vip.

‘Al giudizio della gente’, continua Jeremias, ‘Mi sono abituato ma non posso dire che non fa male. Dentro la Casa del Grande Fratello soffrivo il non potermi raccontare’.