Chi ha portato Fiorello a Sanremo 2018? Il direttore artistico Claudio Baglioni? Il direttore generale della Rai Mario Orfeo, magari in vista di una futura collaborazione con lo showman siciliano? Nossignori: la partecipazione di Rosario Fiorello al Festival di Sanremo 2018 è tutto merito di sua moglie Susanna Biondo, che, come ha confessato lui stesso, lo ha convinto a lasciare il comodo divano di casa e a presentarsi sul palco dell’Ariston per una performance risultata poi tra le più acclamate dell’intera kermesse. Tanto da indurlo pericolosamente in tentazione in vista dell’edizione 2019…

‘La mia partecipazione a Sanremo? È merito di mia moglie Susanna’, ha confermato Fiorello al settimanale Chi, ‘È stata lei l’angelo che mi ha spinto ad alzarmi dal divano e andare. Era sicura che sarebbe andata così’. E visto il successo di Fiorello a Sanremo 2018, tra battute irresistibili e un gran duetto con Baglioni sulle note della mitologica E Tu, non si può certo dire che la moglie di Rosario non ci abbia visto giusto!

Ma non solo: come scrivevamo poc’anzi, dato che l’appetito vien mangiando, qualcuno ha già proposto di affidare a Fiorello le chiavi del Festival di Sanremo 2019 (ammesso che Claudio Baglioni non decida di fare il bis, come sembra possibile). Sarebbe uno sballo, ma il diretto interessato cosa ne pensa? ‘Perché no? Ma solo se fosse un Festival senza cantanti, perché non ci sarebbe nessuno da presentare, che è la cosa che proprio non so fare’. Beh, se è solo questo il problema, Baglioni l’ha risolto facendosi affiancare da due ‘valletti’ di lusso come Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Quindi pure Fiorello potrebbe riservare per se stesso un ruolo di ‘supervisor’, lasciando ad altri il tedioso compito di annunciare le canzoni in gara…

Per il momento, comunque, questa è solo fanta-TV. Più probabile, invece, un varietà per il prossimo autunno: si mormora infatti che il dg della Rai Mario Orfeo stia facendo di tutto per convincere Fiorello a tornare in prima serata su Rai 1 con uno show in quattro puntate, e pare che il pressing abbia già dato qualche frutto. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Chi è Susanna Biondo, la moglie di Rosario Fiorello

Fiorello e la moglie Susanna Biondo sul red carpet del Roma Film Fest 2017.

È un amore ormai ultra-trentennale quello tra Susanna Biondo e Rosario Fiorello: i due stanno insieme dal 1996 (all’epoca lui era reduce dalla love-story con Anna Falchi e lei da un matrimonio finito anzi tempo ma che le aveva lasciato in dote una figlia, Olivia) e si sono sposati nel 2003. Dalla loro unione nel 2006 è nata Angelica ma Fiorello considera come ‘sua’ anche la primogenita della moglie. Riservata e poco amante dei riflettori (tanto per dirne una: non risultano profili social a suo nome), Susanna è però dotata di un carattere molto forte ed è considerata da Rosario il vero punto di riferimento della sua vita: ‘Sa dire le parole giuste al momento giusto’, ha detto di lei in più di un’occasione. Curiosità: la moglie di Fiorello è sorella della cantautrice Marjorie Biondo che ha partecipato nella sezione giovani a Sanremo 2000.