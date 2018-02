Domani si parte per l’Italia..Inizia una nuova avventura in TV ! Felice di essere di nuovo a casa per circa un mese, vicina al resto della mia famiglia ed agli amici di sempre. Felice di essere ancora di più con voi e soprattutto di avere gli stessi orari ( anche se forse essere indietro di 9 ore non è sempre un male). A presto ! Tomorrow I will leave to Italy. I am very excited and nervous at the same time because I’m going to start a new adventure on TV in a brand new show . I will give you updates very soon but in the meantime I wish you good night . Stay tuned ‍♀️ ciaooo ps mi mancheranno @i_pieri ma in questo mese il loro vice papà si prenderà cura di loro con tanto amore . @i_pieri

