X Factor 2018, giudici: Fedez e Mara Maionchi riconfermati

Gabriene Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia, fa il punto sulla prossima edizione del talent: il sogno per X Factor 2018 è Maria De Filippi giudice, per ora sono stati confermati Fedez e Mara Maionchi, mentre sono in corso valutazioni per Levante e Manuel Agnelli. No, invece, al ritorno di Morgan

da Fulvia Leopardi, il