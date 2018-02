Mentre prosegue la crisi con Albano Carrisi, Loredana Lecciso pensa al suo futuro, in tv e nell’imprenditoria. La compagna del cantante di Cellino San Marco è tuttora a Pavia, piena di progetti lavorativi, da un suo profumo a una performance teatrale, senza dimenticare un suo programma: ‘Se tutto va bene, condurrò un programma importante’, anticipa Lecciso.

Assente dalla tv – se non con qualche comparsata – da una decina d’anni, Loredana Lecciso fa il pieno di ascolti, e pare che ora potrebbe avere un programma tutto suo.

Loredana Lecciso ritorna in tv

Intervistata da DiPiù, la showgirl spiega che all’epoca (era il 2006) la scelta di abbandonare la tv fu una scelta personale, non imposta da Al Bano (che comunque qualche polemica la sollevò), ma che visti i numeri ‘macinati’ negli ultimi tempi, spera che vadano in porto le trattative per un programma importante.

‘Una novità creata apposta per me: una grande rete tv nazionale mi ha proposto di essere la protagonista di un programma basato su un’idea molto originale. Ma è presto per altri dettagli’, sostiene Lecciso, secondo cui Albano Carrisi la rispetta e crede nei suoi progetti, le dà consigli e ‘a differenza di quanto facevo un tempo ho imparato ad ascoltarlo’.

LEGGI: Loredana Lecciso: ‘Crisi con Al Bano? Non posso negarla’

Loredana Lecciso sogna il teatro

Oltre alla tv, Lecciso debutterà anche a teatro: per ora sarà ballerina in tre serata in un teatro di Lecce – ‘Mi esibirò accanto a una delle più grandi ballerine viventi: la stella del balletto classico Luciana Savignano’, anticipa la showgirl, che ricoprirà il ruolo della Maddalena nello spettacolo intitolato ‘Le ultime sette parole di Cristo’ – ma il sogno è di diventare attrice teatrale, anche grazie a Sandro Mayer che vorrebbe farle recitare il ruolo da protagonista in una sua commedia.