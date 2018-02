Le Iene sono tornate e hanno colpito ancora con uno scherzo – riuscitissimo – a Le Vibrazioni, tanto che il front man della band, Francesco Sarcina, è scoppiato in lacrime. Il motivo? La finta eliminazione dal Festival di Sanremo 2018 cui il gruppo ha partecipato per festeggiare i 18 anni di lavoro insieme: un grande ritorno, dunque, per i quattro milanesi e, in particolar modo, per il leader del gruppo pop rock.

Lo scherzo ordito da Le Iene ai danni de Le Vibrazioni, o meglio, ai danni di Francesco Sarcina, è stato organizzato con la complicità degli altri membri del gruppo e di Clizia, la moglie del cantante. Gli autori di Italia 1, a conoscenza del regolamento di Sanremo 2018 che prevede che le canzoni restino inedite fino alla prima esibizione sul palco dell’Ariston pena l’eliminazione dal Festival, hanno usato un video che riprendeva il duetto del gruppo pop rock con Skin per seminare il terrore nel front man de Le Vibrazioni.

Le Vibrazioni, il video con Skin e la paura di Francesco Sarcina

Come spiegato prima di entrare nel vivo dello scherzo, Francesco Sarcina non aveva resistito nel girare un video del duetto con l’artista internazionale Skin sul palco del Festival.

Su richiesta di alcuni amici, lo aveva condiviso in un gruppo Whatsapp, salvo poi eliminarlo pochi secondi dopo per evitare spiacevoli inconvenienti che avrebbero potuto mettere in pericolo la partecipazione de Le Vibrazioni a Sanremo 2018.

Prima di cancellare ‘l’arma del delitto’ anche dal suo cellulare, però, Sarcina ha rivisto il video sul proprio pc in compagnia della moglie e di alcuni parenti.

Qualcuno, però, arruolato da Le Iene come complice, ha ripreso anche quel momento usandolo come causa della finta eliminazione de Le Vibrazioni dalla gara canora.

Francesco Sarcina in lacrime a Le Iene

Contattato dal manager e dal discografico, Francesco Sarcina è stato informato del fatto che la Rai fosse in possesso del video girato all’Ariston con Skin e, proprio per questo motivo, il gruppo sarebbe stato eliminato dal Festival.

Consapevole di essere lui l’unico colpevole di questo disastro, il front man della band è stato travolto dai sensi di colpa: dopo aver contattato la moglie e cercato all’interno della famiglia il colpevole del misfatto, ha tentato di trovare una soluzione spingendo gli altri componenti del gruppo a partecipare da soli al Festival.

Distrutto e in lacrime, Francesco Sarcina si è lasciato andare alla disperazione totale per aver buttato in aria due anni di duro lavoro e per essere stato la causa di tutto.

Raggiunto l’obiettivo dello scherzo de Le Iene, il cantante milanese è stato raggiunto dall’inviato di Italia 1 e, tirando finalmente un sospiro di sollievo, ha inveito contro i suoi compagni.

‘Siete degli str****! Stavo scrivendo a Baglioni!’ – ha urlato, sollevato, Sarcina – ‘Ti giuro, mi stavo mortificando profondamente, ho fatto un bordello, a mia moglie stavo per chiedere il divorzio…e per un attimo mi sono anche riavvicinato a Dio!’.