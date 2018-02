Dopo il ‘canna-gate’ scoppiato a L’Isola dei famosi 13, Striscia la notizia ha raggiunto Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro. ‘Braccato’ da Valerio Staffelli, l’ex naufrago ha rigettato tutte le calunnie nei suoi confronti e, a grande sorpresa, è stato beccato nella stessa via proprio con la ex fidanzata, Cecilia Rodriguez.

Se il caso droga su L’Isola 13, dunque, continua a tenere banco, farà discutere anche la consegna del Tapiro d’oro a Francesco Monte: non tanto per il confronto con l’inviato del tg satirico di Canale 5, quanto per l’avvistamento dell’ex tronista che è stato beccato dalle telecamere di Striscia la notizia a pochi passi da Cecilia Rodriguez. Gli interrogativi irriverenti di Valerio Staffelli, dunque, hanno tentato di fugare ogni curiosità a riguardo e il tapiroforo ha riportato le ultime voci di corridoio secondo cui la partecipazione di Monte al reality show di Canale 5 sarebbe stata architettata ad hoc per favorire la sua vittoria e…il ritorno di fiamma con Cecilia.

Francesco Monte sull’uso di droghe leggere a L’Isola 13

La consegna del Tapiro d’oro a Francesco Monte avverrà durante la puntata del 12 febbraio 2018 di Striscia la notizia.

In seguito al suo rientro in Italia deciso per tutelarsi dalle calunnie di Eva Henger, l’ex naufrago otterrà il suo secondo premio – il primo fu quello consegnatogli da Staffelli per il tradimento di Cecilia Rodriguez al GF VIP 2 – e risponderà ad alcune domande dell’inviato.

‘Dipende se la storia è vera… Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro’ – ha spiegato il giovane in merito alla veridicità o meno delle accuse sull’uso di droghe leggere.

Pur smentendo la contrattazione e l’acquisto di marijuana in Honduras, Francesco Monte chiederà a Staffelli di interrompere le domande, ma l’inviato avrà ancora qualcosa da insinuare.

Isola 13: il reality voleva la vittoria di Francesco Monte?

‘Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia’ – chiederà Staffelli durante la consegna del Tapiro d’oro a Francesco Monte.

Per casualità, forse, l’ex tronista e la ex fidanzata verranno avvistati nella stessa via, probabilmente per andare a cena insieme.

Nonostante le insinuazioni sull’architettura ordita da L’Isola 13 per favorire la vittoria del giovane e il ritorno con la Rodriguez, Monte smentirà ogni notizia perché, altrimenti, si metterebbero in discussione ‘tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi’.