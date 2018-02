E’ appena terminata la 68esima edizione e già si parla del Festival di Sanremo 2019 e del Claudio Baglioni bis. ‘Vedremo’ risponde il direttore artistico di quest’anno nell’ultima conferenza stampa della kermesse canora, tenutasi domenica 11 febbraio 2018. In molti chiedono a Baglioni di tornare sul palco dell’Ariston a seguito degli incredibili risultati da record riscontrati, ma il cantante tende a non sbilanciarsi promettendo che ci penserà a ‘candele spente’.

Un pizzico di speranza lascia, dunque, Claudio Baglioni a proposito del bis al Festival di Sanremo 2019. Dopo il ‘no’ secco della penultima conferenza stampa, il conduttore di Sanremo 2018 ha affermato ‘Avevo già detto no a questo, poi mi sono rimangiato il no, non lo so ora, non so rispondere’. Poi il grosso mazzo di rose donato dal direttore di Rai 1 Angelo Teodoli: ‘La richiesta è arrivata tramite l’omaggio floreale’, affermando scherzando Baglioni.

Claudio Baglioni pensa di tornare al Festival di Sanremo 2019?

Una domanda azzardata che in molti si stanno già ponendo: Claudio Baglioni tornerà per il Festival di Sanremo 2019? Visti i numeri che hanno contraddistinto la 68esima edizione della kermesse canora, il conduttore del prossimo anno avrà una grande responsabilità ed è per questo che la speranza di un Baglioni bis è sempre maggiore.

Alla domanda se penserà al Bis, il cantante risponde: ‘Prenderò le distanze dall’accaduto per vederle bene. Tra 3, 4 giorni rientrerò in studio di registrazione per riprendere un disco di cui non ricordo nulla’.

Poi scherza, ‘Ho avuto l’onore e il privilegio di arrivare in cima alla scala di Sanremo, quello che potrei fare per il prossimo anno è cambiare il regolamento e presentare un pezzo per le Nuove Proposte’.

Afferma così il conduttore di Sanremo 2018 nel corso dell’ultima conferenza stampa di domenica 11 febbraio 2018, per poi auto-criticarsi: ‘Nel complesso sono contento, avrei potuto cantare meglio qualcosa, ma non è facile fare poi tutto il resto, con le scalette che cambiano, però direi che mi dò un voto buono’.

Baglioni a Sanremo 2019? I fiori di Angelo Teodoli

‘La Rai e Baglioni hanno vinto una grande sfida’, afferma il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli, ‘Il direttore artistico ha detto una frase significativa, cioè che è molto importante prendersi la responsabilità delle proprie scelte. È stata vinta la scommessa su una nuova offerta di qualità, emozionante e mai retorica che ha conquistato gli italiani. Un grande grazie a Claudio, Michelle e Pierfrancesco, sperando che tutti e tre ci abbiano preso gusto nonostante il tour de force’.

Infine, spronato dai giornalisti presenti, Teodoli porge una ‘richiesta floreale’ a Claudio Baglioni con l’auspicio che possa tornare il prossimo anno.

D’altronde, il conduttore che prenderà le redini del prossimo Sanremo avrà una maggiore responsabilità, visto l’incredibile successo ottenuto quest’anno.