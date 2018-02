L’Isola dei famosi e il droga-gate attirano pure l’attenzione di don Antonio Mazzi, che invita Francesco Monte a visitare la sua comunità: ‘Non so se ha un problema o sono solo calunnie. Nel caso, se avesse bisogno, qui troverebbe le porte aperte’, dice il sacerdote che ha ospitato anche Fabrizio Corona. Per la cronaca, don Mazzi ci tiene a precisare che comunque le accuse di Eva Henger sul fatto che Monte potrebbe aver usato marijuana siano tutte da provare.

Francesco Monte ha già smentito di aver usato droghe, ma DiPiù, oltre a fornire la versione dell’ex naufrago, interpella pure don Mazzi.

Don Mazzi: ‘L’Isola dei famosi? Equivoca’

Il sacerdote stronca l’Isola dei famosi definendolo ‘equivoca’, un programma dove si fa tutto per creare notizia e quindi interesse.

‘Il discorso non è se denunciare subito o denunciare più tardi. Di fronte a una situazione di un certo tipo ognuno di noi ha una sua coscienza’, sottolinea il sacerdote.

Il sacerdote: ‘No al gossip sulla droga’

Don Antonio Mazzi sottolinea come, di fronte a un accusa come quella lanciata da Eva Henger, bisognerebbe far chiarezza non tirare in ballo mille cose per non affrontare il vero punto, ossia che se il gossip è tollerabile in caso di spettacolo, ‘quando in ballo c’è la droga, la questione è molto più grave’.

‘So che alcuni pensano che lo spinello non è una cosa grave ma stiamo parlando pur sempre di droga’, conclude don Mazzi, invitando Monte – ‘se avesse bisogno’ – a visitare la sua comunità.

Francesco Monte: ‘Non era droga, era una sigaretta’

L’ex naufrago, come detto, ha ridimensionato il caso: dopo essere tornato dall’Honduras, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rivelato di fumare sigarette fatte a mano, che ad un occhio inesperto possono sembrare altro.

‘Confermo che non ho fumato marijuana . Le accuse della Henger sono infondate’, ha ribadito al settimanale di Sandro Meyer, che ha giustificato l’abbandono dall’Isola con la motivazione di voler dare la priorità alla sua vita rispetto a un programma.