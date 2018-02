Sanremo 2018 serata finale: ospiti, programma e cronaca live

1:01

Ron vince il premio della critica "Mia Martini" con "Almeno pensami", il premio "Lucio Dalla" della sala stampa va a Lo Stato Sociale per "Una vita in vacanza". A Vanoni-Bungaro-Pacifico il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione per "Imparare ad Amarsi". A Mirkoeilcane il premio Sergio Bardotti per il miglior testo per la canzone "Stiamo tutti bene". Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano a Luca Barbarossa per "Passame er sale". Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale a Max Gazzè per "La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno". Premio TIMmusic a Ermal Meta e Fabrizio Moro per "Non mi avete fatto niente". Premio Baglioni d'oro a Vanoni-Bungaro-Pacifico per "Imparare ad amarsi"