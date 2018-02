Siamo agli sgoccioli e i tre conduttori di Sanremo 2018 sono protagonisti della penultima conferenza stampa che ha visto Michelle Hunziker commuoversi sentendo i complimenti di Claudio Baglioni. ‘Il mio più grande talento è stato chiamare loro due’ ha, infatti, affermato il direttore artistico della 68esima edizione della kermesse canora in riferimento a Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker.

Lacrime di gioia e nostalgia, dunque, quelle di Michelle Hunziker in sala stampa, a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2018. Claudio Baglioni ha, infatti, dedicato parole profonde e di gratificazione ai colleghi da lui portati sul palco del Teatro Ariston: ‘Io non avrei potuto fare niente senza la loro presenza ed il loro talento’. Difficile non commuoversi di fronte a tali complimenti, un po’ per la stanchezza, un po’ per la tensione e per il dispiacere di terminare lo spettacolo.

Leggi anche: Sanremo 2018 quarta serata: programma e live

Claudio Baglioni ringrazia Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

All’inizio della penultima conferenza stampa tenutasi sabato 10 febbraio 2018, a poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo 2018, Michelle Hunziker si è emozionata ascoltando il discorso di Claudio Baglioni.

Dati invidiabili hanno, infatti, contraddistinto questa edizione della kermesse canora ed è proprio il direttore artistico a riconoscere il merito a Pierfrancesco Favino e alla conduttrice Mediaset.

‘Grazie a voi due. Per come avete svolto questo ruolo, con una leggerezza e capacità di improvvisazione nei momenti critici che è sorprendente’, afferma Baglioni, ‘L’unico mio talento, l’unico che mi attribuisco è quello di essere andato a cercare loro due’.

Applausi calorosi hanno accompagnato le parole del direttore artistico che ha fortemente colpito nell’animo la Hunziker, palesemente commossa.

Leggi anche: Festival di Sanremo 2018, Michelle Hunziker omaggia le donne con un medley interamente femminile

Michelle Hunziker si commuove in sala stampa: ‘Grazie Claudio’

‘Mi hai fatto commuovere, adesso mi devo un attimo riprendere’ afferma Michelle Hunziker nella penultima conferenza stampa dedicata al Festival di Sanremo 2018, palesemente provata.

‘Un po’ è anche la stanchezza’ ha poi scherzato la co-conduttrice, acclamata ed applaudita dai giornalisti e fotografi presenti.

‘Grazie Claudio Baglioni per aver creduto in noi, è stata un’esperienza pazzesca e mi mancherà moltissimo’, ha successivamente risposto la Hunziker una volta asciugate le lacrime.

‘Come faremo da domani? E’ veramente stato bello, fino in fondo. Ce lo siamo goduto, abbiamo riso tanto’: concluse così la co-conduttrice di questa 68esima eidzione del Festival della Canzone Italiana.